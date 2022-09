Marijana Mikulić: 'Nitko me nije tjerao rađati, ali svako novo dijete u mom poslu znači stop...'

Glumica Marijana Mikulić (40) se u posljednjoj objavi na Instagramu osvrnula na to kako je strukovno udruženje ignoriralo njezin problem kad im se javila, ali i na to kako društvo nema dovoljno razumijevanja u društvu za žene koje žele biti majke i raditi.

- Nitko me nije tjerao rađati, ali svako novo dijete - u mom poslu - znači stop na neko vrijeme. Kad sam prvo rodila, jedva se vratila. S drugim već lakše, sve sam već prošla sve znam. A onda je došao Jaki i život se okrenuo naglavačke - započela je Marijana uz objavljenu fotografiju u ružičastom izdanju ispod oblaka.

- Da skratim priču, postoje strukovna udruženja, idejno zamišljena biti tu za ljude iz struke, rješavanje problema, širenje obavijesti vezanih za struku i slično. Što je kao inače nedopustivo. Rekla mi je tadašnja predstavnica ogranka - mi nismo odvjetničko društvo, mi ti možemo ponuditi da te zastupa odvjetnik našeg društva da se boriš za svoje. A mogli su jednostavno ne dopustiti da film ide na festival. Ali ja sam bila mala riba. Ničija. Nebitna. Glumica iz sapunica - dodala je.

Marijana je zatim opisala kako je ostala šokirana kada je stigao e-mail od tog istog udruženja s pozivom da se podrži kampanja za školarinu jedne djevojke u London.

- Ima mjesta za podršku kad mlada cura treba školarinu, a kad se glumica sa nekim već stažom bori za mizeriju od zarađenog honorara izignorira ju se, jer? To što sam se odlučila rađati i raditi ne ide baš, jer nemam vremena za druženja s određenim ljudima? Nisi na radaru - rekao mi je jedan kolega. Da kolega, nemam kada biti - iskreno je napisala Marijana i dodala da to ne znači da 'mladoj curi ne treba dati vjetar u leđa'.

Mikulić je priznala da proživljava težak period privatno, posljedično i profesionalno jer je sve stavila po strani zbog sina. Pogodio ju je e-mail jer njoj strukovno udruženje nije pomoglo kada joj je trebala pomoć.

- No to što naše društvo nema osjećaj za žene koje žele biti majke i usto raditi, to što sustav u mnogim stvarima ne funkcionira kako spada, ne znači da Laura ne zaslužuje ići studirati ako ima ljudi koji će ju svojim donacijama podržati - zaključila je Mikulić te pozvala ljude da doniraju tko može i poželjela Lauri svu sreću.



