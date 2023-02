Marijana Mikulić otvorila dušu: Umorna sam, počela sam se izolirati, ne mogu više šutjeti...

Glumica Marijana Mikulić (41) podijelila je sa svojim pratiteljima svoje osjećaje te otkrila svoja razmišljanja o ljudima.

Marijana je na Instagramu podijelila fotografiju uz koju je napisala poduži opis, u kojemu je opisala kako se trenutačno osjeća.

- Frizura je tu. Šminka, osmijeh. Jedna od onih: 'Ajd samo za na Instagram da imam' (Kad sam se već uredila, jel) Ali izdaju me i podočnjaci i lažni osmijeh. Umorna sam. Svoj umor ja najvolim nositi sama i rijetko tražim da netko pomogne, kad tražim pomoć znači da sam stvarno pala. Ali glupi komentari, primjedbe, netraženi savjeti, toliko me to počelo smarati da sam se počela izolirati od ljudi - započela je Marijana.

- Sve manje dogovaram druženja, kave. Niti mogu slušati vise svašta i šutit', a vidim da ni ljudi nisu u stanju čut' što ih ide kad lupnu gluposti. Pa, eto… Mjesto fotografije će prepoznati slični nama, jer tamo hodočaste, a vjerojatno i razumiju o čemu govorim. Tako da dragi ljudi, dobre namjere i sve, razumijem ja to. Ali ako netko ne traži savjet i misljenje, slobodni ste zadržati ga za sebe. Svakome je dosta i sebe, nikad ne znaš s čime se sve netko nosi, pa ono. Rekla bi moja pokojna baba “ako ne znaš šta pametno ispričat, moreš pametno i šutit - dodala je.

Marijana na društvenim mrežama često dijeli svoje osjećaje, privatne trenutke iz obiteljskog života, a ponekad podijeli i savjet svojim obožavateljima. Na društvenim ju mrežama prati više od 35 tisuća ljudi.

