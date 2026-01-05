Obavijesti

Show

Komentari 0
GOSTOVAO NA RADIJU

Marin Čilić otkrio bez kojeg sretnog predmeta ne ide na meč: 'To je od mojih sinova'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Marin Čilić otkrio bez kojeg sretnog predmeta ne ide na meč: 'To je od mojih sinova'
8
Foto: Gordan Svilar/bravo! kids

U razgovoru se dotaknuo i rada svoje zaklade te projekta stipendiranja mladih talenata u sportu i glazbi, koji traje gotovo osam godina. Objasnio je kako je i sam kao dijete imao sličnu podršku

Proslavljeni hrvatski tenisač Marin Čilić bio je gost u emisiji Velika pitanja malih ljudi na bravo! KIDS radio, koju vodi najmlađa radijska voditeljica u Hrvatskoj, Maša Gavranić. U toplom razgovoru, Čilić je s Mašom govorio o svom sportskom putu, obitelji, dječjim snovima, ali i o važnosti pomaganja mladim talentima.

Prisjećajući se početaka teniske karijere, istaknuo je kako je ljubav prema sportu došla vrlo rano: "Kad sam krenuo s tenisom imao sam šest i pol godina. U to vrijeme tenis je postao jako popularan, bio je možda novi sport u mjestu gdje sam rođen, u Međugorju. Roditelji su me upisali jer je zvučalo zanimljivo i tako se stvorila ljubav, volim tenis od prvog dana."

Na pitanje je li se ikada okušao u nekom drugom sportu, Čilić je iskreno priznao: "Nikad nisam trenirao nijedan drugi sport. Bio sam znatiželjan kako bi bilo igrati nogomet, rukomet ili košarku."

Na Mašinu ideju da bi zbog visine mogao biti košarkaš, uz osmijeh je dodao: "Istina je, ali kad sam bio mali nisam bio toliko visok. Sad, kad gledam unatrag, možda bih malo i trenirao košarku."

Foto: Gordan Svilar/bravo! kids

Govoreći o obiteljskom životu, Marin je otkrio kako njegova djeca prate njegove mečeve i emotivno proživljavaju svaki poen, ali i koji su sretni predmeti uvijek uz njega.

"Uživaju gledati i navijati. Nekad ih bude i strah, nekad ih emocije preplave pa budu tužni ako tata krene gubiti, ali shvaćaju da je i to dio sporta. U torbi uvijek imam crteže svojih sinova, Balda i Vite. Nacrtali su cijelu našu obitelj i tatu kako igra tenis. To mi je uvijek u torbi", priča.

RUŠI STEREOTIPE FOTO Bila je hostesa na Čilićevu meču, a onda se rodila i ljubav
FOTO Bila je hostesa na Čilićevu meču, a onda se rodila i ljubav

A tko je stroži roditelji, on ili supruga?

"Ne bih rekao da kod nas ima strogoće. Trudimo se biti jako otvoreni i vedri prema djeci, koliko god možemo", iskren je bio.

U razgovoru se dotaknuo i rada svoje zaklade te projekta stipendiranja mladih talenata u sportu i glazbi, koji traje gotovo osam godina. Objasnio je kako je i sam kao dijete imao sličnu podršku.

Foto: Gordan Svilar/bravo! kids

"Postojao je fond mladih talenata u mom mjestu. Roditelji su mi pomogli da se prijavim i dobio sam stipendiju koja mi je omogućila više treninga i natjecanja. To mi je ostalo u lijepom sjećanju i zato sam, kad sam uspio u tenisu, odlučio pomagati drugoj djeci. Jedna od stipendistica je bila Zrinka Ljutić, naša svjetska skijašica", govori Čilić.

Posebno je naglasio koliko mu znače prijave mladih stipendista.

"Sva djeca u prijavama pišu pisma, kao što se piše Djedu Božićnjaku - zašto im treba pomoć. Ta pisma su mi najdraži dio cijelog projekta. Najviše me vesele jer se prisjetim sebe kao dječaka i svojih snova", zaključio je.

ODLIČAN START GODINE Čilić sjajno ušao u novu sezonu i pobijedio 68. igrača na svijetu
Čilić sjajno ušao u novu sezonu i pobijedio 68. igrača na svijetu

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO U 'Život na vagi' ušla je sa 213,6 kilograma, a evo kako sad izgleda Splićanka Katarina...
DVA MJESECA NAKON SHOWA

FOTO U 'Život na vagi' ušla je sa 213,6 kilograma, a evo kako sad izgleda Splićanka Katarina...

U devetu sezonu showa 'Život na vagi' ušla je sa 213,6 kilograma, a na finalnom vaganju Splićanka Katarina Ondini imala je 167,7. Ni nakon izlaska iz showa Katarina nije odustala od promjena koje je ondje započela
Evo što će biti u omiljenim serijama u ponedjeljak: Katarina dobiva novu ponudu...
DNEVNI PREGLED

Evo što će biti u omiljenim serijama u ponedjeljak: Katarina dobiva novu ponudu...

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljak 5. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La Promesa', 'Chicago P.D.', 'Cacau'...
Uh! Nakon ponoći u domu Nives Celzijus postalo je vrlo vruće
TEMPERATURA NAGLO PORASLA

Uh! Nakon ponoći u domu Nives Celzijus postalo je vrlo vruće

U domu Nives Celzijus kasni sati očito nisu rezervirani samo za spavanje. U ponoć, točnije, oko jedan ujutro, pekla je kolačiće. U pidžami. Sasvim opušteno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026