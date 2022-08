Marin Miletić fotografirao svoju bolju polovicu: 'Ljepoto moja!'

Glumica Kristina Krepela (42) ne skida osmijeh s lica otkako je u vezi s političarem Marinom Miletićem (42). To potvrđuje i fotografija koja je nastala pod budnim okom njezinog dragog.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Kraljice su rođene u rujnu. Tjedan dana do rođendana - napisala je glumica u opisu objave.

Glumica se s velikom krunom na glavi 'zavalila' u plavu fotelju te takva nasmiješeno pozirala dragom. Za tu je prigodu odjenula točkastu haljinu te crnu jaknu, a kombinaciju je upotpunila decentnim narukvicama te naušnicama.

Nakon romantičnog odmora u Volovskom, par se vratio svojim uobičajenim aktivnostima. Kristina se, sudeći po novom storyju, okrenula vježbanju, a Marin snimanju videozapisa.

Par je nekoliko dana proveo u mirnom primorskom mjestu, a Miletić je u trenutku njihovog odmora objavio zajednički ples iz Volovskog. Političar je svoju djevojku nekoliko puta zavrtio, a njezina lepršava suknja se tad podigla i otkrila gaćice. No to ih nije zasmetalo, a Kristina je to pokazala u kratkoj poruci.

- Što se dogodi u Voloskom, ostaje u Voloskom - poručila je tad glumica.

Inače, čitatelji 24sata otkrili su romansu između atraktivne glumice i zastupnika Mosta. Od tada par pokušava svoju vezu sakriti od očiju javnosti, a ponekad im to čak i uspije.

Najčitaniji članci