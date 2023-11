Marina Abramović za otvorenje nove galerije u Centru Kaptol

Radom "Zvučni ambijent - More" Marine Abramović agencija Bruketa&Žinić&Grey otvorit će 14. prosinca u svom prostoru u Centru Kaptol galeriju posvećenu suvremenoj umjetnosti, u kojoj će se u skladu s nazivom, "The One Piece Gallery“, izlagati samo po jedno djelo.

- Muzeji i galerije puni su umjetničkih djela i posjetitelja koji kroz njih prolaze bez da zaista uspiju razumjeti što vide. Izlaganjem samo jednog djela u našoj galeriji, promatraču želimo omogućiti fokus potreban da bi se razumio kontekst - rekli su iz agencije.

Foto: Britta Pedersen/DPA

Kako su objasnili, pozicioniranjem galerije u izlog svog ureda koji se nalazi u trgovačkom centru u suradnji s Kolekcijom Marinko Sudac žele prolaznicima pokušati približiti suvremene umjetničke ideje.

Djelo Marine Abramović iz 1972., kojim se galerija otvara, zvučni je zapis šuma mora na gramofonsku ploču koji se može povezati s njenim odbacivanjem predmetnog u umjetnosti i zanimanjem za nematerijalno, kontemplativno.

Foto: Bojana Janjić/MSUB

Taj je interes posebno izražen u njezinim recentnijim performansima s publikom u kojima nastoji da publika izađe iz svog užurbanog života i uđe u koncentrirano stanje uma, pri čemu se koristi slušalicama za blokiranje zvuka.

U ovom djelu umjetnica za postizanje tišine i čišćenja, ili oslobađanja od svakodnevice, koristi snimkom djelovanja mora, napominje se u najavi.

Bruketa&Žinić&Grey je agencija za tržišne komunikacije koja ima raznolik portfelj klijenata, od malih startupa do velikih multinacionalnih kompanija, a utemeljili su je Davor Bruketa i Nikola Žinić 1995. u Zagrebu.

Uz tradicionalno oglašavanje i dizajn razvijaju mobilne aplikacije, web stranice, digitalne sadržaje, rade na brendiranju i vizualnim identitetima tvrtki, a proširili su usluge i na PR, AV produkciju, brend iskustvo, događanja, društvene mreže te kreiranje sadržaja.