Marinela otkrila koje djevojke su je razočarale: 'Cmizdravica je voljela ogovarati druge u vili'

Iako je show 'Gospodin Savršeni' završio prije nekoliko tjedana, tek sada se 'raspetljavaju' komplicirani odnosi među kandidatkinjama, ali i 'Savršenima'. Iako su Šime i Miloš odabrali Vanju i Maidu, među njima se nije rodila ljubav već dapače, izgleda da su odnosi potpuno zahladili.

A ništa bolje nije ni među nekim djevojkama. Neke su ostale prijateljice, pa je tako Marinela nedavno otkrila da je postala toliko dobra s Barbarom u showu da i žive sada zajedno. No, neke su je baš razočarale.

- Najviše su me razočarale Ana i Mia. Plačljivica Ana, koja je suzama i poljupcima htjela doći do određenog mjesta, a i uz to je voljela puno ogovarati i izdati djevojke - ispričala je Marinela u podcastu 'Spill The Tea', prenosi RTL.

Marinela se zatim dotaknula 'prespavanca' kod Šime.

Foto: RTL

- S njime sam do šest ujutro razgovarala, popodne je došao na cocktail party, ona ga je povukla za rukav i rekla mu da ja nisam iskrena. Što ti misliš da je dečko šašav pa ne vidi iz kojeg sam ja razloga došla? Proveli smo 24 sata skupa. Ti ako si imalo socijalno osviještena osoba možeš nakon 15 minuta vidjeti tko je kakva osoba. Je li dobar ili loš čovjek, koji su mu ciljevi i planovi, kakvog je karaktera, a što tek doznaš za 24 sata? - rekla je Marinela.

Istaknula je kako su si neko vrijeme bile dobre, ali zatim su odnosi zahladili.

- Na kraju se dogodilo to da tko pod drugim jamu kopa, sam u nju pada. Razočaralo me to jer smo cijelo vrijeme bile u redu, smješkale smo se, nije mi ništa rekla u lice. Cmizdravica Ana, taj mi je naziv simpatičan za nju - rekla je.

Marinela je otkrila i da ju je Mia razočarala.

Foto: RTL

- Mia, koja je tvrdila da se mi poznajemo iz stvarnog života... Tu djevojku sam znala iz viđenja, ali mi se ne poznajemo, nikada se nismo družile. Znam jedino kako se ona zove. Možda je ona imala loš dojam o meni jer nismo iz istog kruga ljudi, ali ona to želi. To nikada neće moći biti. Zna ona jako dobro moj krug ljudi. Teži k njemu, ali nikada to neće moći - objasnila je.