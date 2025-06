Marinela progovorila o odnosu sa Savršenim Šimom: 'Jako se poštujemo, imali smo priču...'

Tko bi rekao da će se bivši kandidati 'Gospodina Savršenog' ponovno okupiti, i to ne u vili s kamerama, nego usred Slavonije, uz tamburicu, bećarce i domaće delicije? Marinela Grljušić, Šime Elez, Miloš Mićović i Barbara Mandarić proveli su vikend u Slavonskom Brodu, a društvene mreže odmah su se 'užarile'. Posebno nakon što je Marinela objavila fotografiju sa Šimom uz natpis 'Moj bivši je budući'. Nagađanja su krenula na sve strane, ali ona je to sve dočekala s osmijehom i objasnila.

- Ma znate kako to ide – pozvali su nas na malo bećarca i kulena, i tko bi to odbio? Barbara i ja rado smo prihvatile poziv za “Brodsko kolo” jer nam je bila čast podržati manifestaciju koja njeguje tradiciju i kulturu Slavonije. Publika nas je oduševila. Slavonski Brod još jednom je pokazao koliko srce ima- ispričala je Marinela za Net.hr.

Foto: Instagram

Sa Šimom je u korektnom odnosu.

- Dečko je stvarno odličan. Ne čujemo se preko poruka, ali postoji uzajamno poštovanje. Imali smo svoju zajedničku priču i sigurno ćemo se još sretati na raznim događanjima. Nema nikakve zle krvi, meni je uvijek najvažnije ostati čovjek, bez obzira na sve - priznala je bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog'.

Svjesna je popularnosti koju joj je donio show, ali želi ostati vjerna sebi.

- ⁠Svjesna sam da su mi društvene mreže otvorile puno vrata i svakako želim to iskoristiti na pozitivan način. Radim u tišini, ali ne bez cilja. Iskreno, pažljivo biram suradnje i projekte, jer mi je važno ostati vjerna sebi. Bit će zanimljivih stvari uskoro, ali ne želim previše otkrivati dok ne bude konkretno. Vjerujem da će se sve posložiti u pravo vrijeme - rekla je Marinela.

Foto: Instagram

Nakon showa svakodnevno prima poruke podrške, ali i duhovitih udvarača.

- Zanimljivo je da mi se najviše ekipe počelo javljati baš nakon što sam objavila jedan video vezan za 07. generaciju. I stvarno želim pohvaliti tu generaciju – njihovu hrabrost, kreativnost i energiju. Imaju ono nešto svoje, drukčije i iskreno. A poruka koja me baš nasmijala? Jedan dečko je napisao: 'Nisam kockica, ali bih rado lego s tobom'. Ma originalno, moram priznati - dodala je Grljušić.

Marinela, rodom iz Brestovca pokraj Požege, danas živi u Zagrebu gdje balansira nekoliko poslova. Radi kao voditeljica sportske emisije, dadilja, pa čak i čistačica. Nositeljica je dviju lenti, Miss Beauty Hrvatske i Miss Supranational Zagreba i Zagrebačke županije,ali ističe kako je ona puno više od titula ljepote.

- Možda me znate kao Miss Beauty Hrvatske, ali vjerujte da se iza te krune krije nešto puno više. Kad nešto jako želim, jako se potrudim da to i dobijem", izjavila je prilikom ulaska u show, a njezina životna priča to i dokazuje. Naime, u djetinjstvu su joj liječnici predviđali da će biti nepokretna, no svojom upornošću i snagom volje pobijedila je sve prognoze - zaključila je.

Foto: Instagram