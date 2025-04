Meri Andraković za 24sata: Tek nekoliko crtica bilo je dovoljno za Ninu. Želim dobiti i Abbu...

Transformacija u Ninu Badrić bila je jedna od kraćih i vizualno najdražih. Nije bilo potrebe za dugim sjedenjem u šminkeraju jer su njezine crte lica bliske mojima - ženske, izražajne. Ovo je bila prava prilika da ih dodatno istaknem, a ne skrivam, rekla nam je Meri Andraković, koja je u prošloj epizodi showa "Tvoje lice zvuči poznato" odnijela pobjedu kao Nina Badrić s pjesmom "Nije mi svejedno". Njezinu izvedbu pohvalila je i sama Nina na Instagramu.

- Meni se svidjelo, bila si sjajna. Hvala ti - napisala je naša poznata pjevačica.

Foto: Luka Dubroja

Meri tvrdi da je maska Nine Badrić bila brza, ali efektna.

- Najveći kompliment bio mi je to što me samo par crtica dijelilo od toga da izgledam kao Nina. To mi je zaista puno značilo - rekla je te dodala kako joj je ova pjesma otkrila jednu novu, plesniju verziju Nine Badrić.

- Ninin glas je izuzetno specifičan. Dolazi iz stomaka, pun je snage i prozračnosti u isto vrijeme. Radila sam intenzivno s Ivanom Husar i Martinom Tomčić kako bismo pogodili taj njezin 'jazzerski štih' - objasnila je Meri.

Foto: Luka Dubroja

- Najviše sam ju osjetila u onim vokalnim ukrasima: 'Ne, ne, ne... o, o, o'. Tu se Nina skriva, tu se ona prepoznaje - dodaje Meri.

U budućim nastupima voljela bi ući u cipele Janis Joplin, Dolly Parton ili Celine Dion, a najviše priželjkuje grupu Abba. Svoju nagradu donirala je udruzi Sigurna kućica.

- Čula sam puno dirljivih priča od kolege koji volontira u skloništu. Psi koje oni spašavaju su često žrtve ljudske okrutnosti - tvrdi Meri, koja je i sama volontirala u skloništima te ima veliku ljubav prema životinjama.

- Ovo je bio moj način da zahvalim svima koji se bore za one bez glasa - zaključila je Meri.

Mnogi gledatelji na društvenim mrežama istaknuli su Devina Juraja, koji je utjelovio frontmena legendarne grupe Queen, Freddieja Mercuryja. Mnoge je oduševio vokalnom izvedbom, ali i koliko je fizički "skinuo" neprežaljenog Mercuryja.

Foto: Luka Dubroja