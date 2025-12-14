Obavijesti

EMOTIVNI TRENUTCI

Mario Valentić sa sinom 13 godina kasnije na istom mjestu: Znate priču o Milonu iz Crotona?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram

Vrijeme leti, djeca rastu, a neke fotografije govore više od tisuću riječi - upravo to pokazao je Mario Valentić dirljivom objavom na Instagramu, u kojoj je usporedio trenutak iz 2012. s onim iz 2025.

Poznati glumac, voditelj i fitness entuzijast Mario Valentić ponovno je privukao pažnju na Instagramu emotivnom objavom koja je mnoge ostavila bez riječi.

Zagreb: Mario Valentić
Zagreb: Mario Valentić | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Valentić, koji je godinama poznat po disciplini, sportskom duhu i zdravom načinu života, ovaj je put pokazao svoju nježniju, očinsku stranu.

Objavio je dvije fotografije – jednu iz 2012. i drugu iz 2025. Na obje drži sina na leđima, na istom mjestu i na istim stepenicama. Razlika? Dječak je u međuvremenu itekako narastao, dok je tata ostao jednako snažan i postojan.

Uz fotografije je napisao: “Znate li priču o Milonu iz Crotona? Grgljajte. Prva i današnja #zagrebčanka512. Djeca rastu, a broj stepenica isti.” Kratko, simbolično i vrlo osobno.

Objava je brzo izazvala lavinu reakcija. Pratitelji su u komentarima istaknuli koliko je lijepo vidjeti takav odnos oca i sina te su pohvalili Valentića koji, unatoč godinama, očito i dalje živi ono što zagovara – snagu, ustrajnost i obitelj na prvom mjestu.

