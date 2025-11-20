Obavijesti

SVJETSKI SET

Mario Valentić glumi u velikoj međunarodnoj seriji: 'Ovo je ogroman iskorak, ali nosi i rizik'

Piše Marinela Mesar,
Zagreb: Mario Valentić | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Glumac i fitness trener u Dubrovniku snima vrlo zahtjevne kaskaderske scene. U razgovoru je otkrio i kako je do angažmana došlo, koliko je posao opasan te kako njegova obitelj podnosi adrenalin iza kamera

Hrvatski glumac, model i fitness trener Mario Valentić (45) ovih dana boravi u Dubrovniku, ali ne zbog odmora, već zbog sudjelovanja u snimanju velike međunarodne serije, gdje je angažiran kao kaskader. Kako je rekao za Net.hr, uloga mu donosi važan profesionalni iskorak, ali i izazov koji traži veliku koncentraciju.

Zagreb: Poznati na reviji ELFS-a
Zagreb: Poznati na reviji ELFS-a | Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL

- Sudjelovanje u velikoj međunarodnoj produkciji popit ove, jedan je veliki korak naprijed. To je prilika da pokažem svoje kaskadersko iskustvo i glumačke sposobnosti pred globalnom publikom. Otvara vrata novim suradnjama, a meni osobno je potvrda da se rad i predanost itekako isplate - započeo je Mario. 

NAŠ POZNATI GLUMAC Proslavio se u 'Zabranjenoj ljubavi', a sada sudjeluje u snimanju Netflixovog hita
Proslavio se u 'Zabranjenoj ljubavi', a sada sudjeluje u snimanju Netflixovog hita

Do angažmana je došlo preko suradnje s kaskaderom i koordinatorom Goranom Stjepanovićem, s kojim radi godinama. Produkcija je tražila domaće glumce koji imaju iskustva u akcijskim scenama. 

- Nakon poslanih fotografija i showreela (kratkog video prikaza mojih dosadašnjih radova), dobio sam priliku... I, naravno, objeručke je prihvatio - priznao je Valentić. 

Snimanje kaskaderskih scena nikada nije bez rizika, ali Mario naglašava da se radi u strogo kontroliranim uvjetima. 

- Radi se uz profesionalne koordinatore, svaka scena se uvježbava, rade se sigurnosne procjene, koristi se zaštitna oprema i tehnologija koja minimizira ozljede. Kad je sve dobro pripremljeno, uživaš u adrenalinu, a rizik se svodi na minimum - pojasnio je Valentić.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Inače, njegova obitelj navikla je već na to da se bavi poslom koji ponekad izgleda pomalo opasan.

- Navikli su na moje avanture, ali naravno, uvijek ima malo brige. Ipak, ponosni su i sretni, a podrška koju imam kod kuće mi daje dodatnu snagu. Djeci je posebno zabavno kad čuju da 'tata skače, trči i glumi u velikoj seriji' - istaknuo je Mario.

Sa seta nosi samo pozitivna iskustva, a najviše se zbližio s kaskaderskim timom. 

- Cijela ekipa je vrlo profesionalna i druželjubiva, ali najviše vremena provodio sam s kaskaderskim timom. Sjajni profesionalci, fantastični ljudi - naglasio je Valentić. 

POTPUNO NEOČEKIVANO Mario Valentić šokirao je svoje fanove: Pozirao je potpuno gol!
Mario Valentić šokirao je svoje fanove: Pozirao je potpuno gol!

Otkrio je i kako se snimanje ovakve serije razlikuje od domaćih projekata. 

- Razlika je prije svega u budžetu i opsegu produkcije. Kod stranih setova sve je masivnije. Od tehničke ekipe, opreme, planiranja. Ali sve je, što se tiče samog glumačkog posla, načelno isto kao i kod nas u Hrvatskoj. Mi imamo sjajne profesionalce, tako da je i suradnja bila iznimno kvalitetna - objasnio je Mario. 

U Dubrovniku je proveo ukupno pet dana i svaki slobodni trenutak iskoristio da prošeta gradom. 

- Bio sam ovdje za vrijeme snimanja, pet dana. Nakon snimanja sam svaki dan uživao u hodanju po gradu, našao se s nekim poznanicima, obišao neke galerije, bio na Srđu, hodao od centra do hotela preko Male Petke. Uglavnom, uživao sam u boravku i radu u Dubrovniku - rekao je Valentić.

KOGA BIRAŠ? Mario Valentić bira glumice iz 'Zabranjene ljubavi': 'Govorim koju od njih bih htio vidjeti'
Mario Valentić bira glumice iz 'Zabranjene ljubavi': 'Govorim koju od njih bih htio vidjeti'

Što se tiče planova, Valentić nastavlja aktivno slati prijave na audicije i međunarodne castinge. 

- Uvijek sam otvoren za nove izazove. Šaljem snimke za audicije. Idem na audicije. Javljam se casting direktorima i to je sve dio glumačkog posla. Planiram se javiti nekim agencijama u Saudijskoj Arabiji jer se i tamo puno snima. Veselim se i nadolazećem božićnom projektu 'Djed i unuk Mraz', koji već treću godinu radim s kolegom Dinom Rogićem. Uz to, voditelj sam i autor nekih priloga u emisiji 'Rekreacija' - zaključio je Mario. 

Foto: Instagram

