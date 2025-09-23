Obavijesti

POTPUNO NEOČEKIVANO

Mario Valentić šokirao je svoje fanove: Pozirao je potpuno gol!

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Mario Valentić šokirao je svoje fanove: Pozirao je potpuno gol!
1
Zagreb: Mario Valentić | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Valentića javnost pamti po ulozi u 'Zabranjenoj ljubavi', gdje je utjelovio lik razmaženog Borne Novaka. Danas uživa u sretnoj vezi s Ljiljanom Mikić, dok je ranije bio u braku s voditeljicom Mirnom Maras.

Mario Valentić šokirao je brojne obožavatelje na društvenim mrežama. Na svojem Instagram profilu objavio je vrlo nesvakidašnju i neobičnu fotografiju. Naime, Valentić je podijelio fotografiju iz špilje na kojoj je pozirao bez odjeće i pokazao stražnjicu.

- Mistično biće tamnih i vlažnih dubina svijesti. Pojavljuje se neprimjetno, u valovima: dum, dim, dum...Rim, tim, tagi...Na što vas podsjeća ovo što strši gore - stoji u opisu ispod fotografije, na što mu je jedan od obožavatelja i odgovorio.

PRESLATKA MACA Mario Valentić s ljubimicom prošetao zagrebačkom špicom
Mario Valentić s ljubimicom prošetao zagrebačkom špicom

- Iskreno na salenjak - napisao mu je.

KOGA BIRAŠ? Mario Valentić bira glumice iz 'Zabranjene ljubavi': 'Govorim koju od njih bih htio vidjeti'
Mario Valentić bira glumice iz 'Zabranjene ljubavi': 'Govorim koju od njih bih htio vidjeti'

Inače, Valentić se od tinejdžerskih danas bavio manekenstvom, te je postao 'Mister turizma' 2002., a samo godinu dana kasnije odnio je i titulu 'Mister Hrvatske'. Općenito, javnost ga pamti po ulozi u prvoj hrvatskoj dugotrajnoj sapunici 'Zabranjena ljubav', gdje je utjelovio lik razmaženog Borne Novaka. Danas je licencirani instruktor 'Basic Mat Pilatesa te se bavi fitnessom, a povremeno se pojavljuje i u novim ulogama na malim ekranima. Usto, redovito dijeli i fotografije na kojima uživa i vježba u prirodi. 

PROVELI ŠEST GODINA U BRAKU Mirna Maras otkrila je detalje razvoda od Marija Valentića: 'Plakala sam i raspadala se...'
Mirna Maras otkrila je detalje razvoda od Marija Valentića: 'Plakala sam i raspadala se...'

Podsjetimo, Mario je sredinom kolovoza 2007. uplovio u bračnu luku s Mirnom Maras, a godinu dana nakon na svijet im je stigao i sin Niko. Rastavili su se 2013., no ostali su u dobrim odnosima. Trenutno je u sretnoj vezi s dugogodišnjom partnericom Ljiljanom Mikić, s kojom je dobio i drugog sina Nou.

Foto: Instagram

