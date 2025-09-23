Mario Valentić šokirao je svoje fanove: Pozirao je potpuno gol!

Mario Valentić šokirao je brojne obožavatelje na društvenim mrežama. Na svojem Instagram profilu objavio je vrlo nesvakidašnju i neobičnu fotografiju. Naime, Valentić je podijelio fotografiju iz špilje na kojoj je pozirao bez odjeće i pokazao stražnjicu.

- Mistično biće tamnih i vlažnih dubina svijesti. Pojavljuje se neprimjetno, u valovima: dum, dim, dum...Rim, tim, tagi...Na što vas podsjeća ovo što strši gore - stoji u opisu ispod fotografije, na što mu je jedan od obožavatelja i odgovorio.

- Iskreno na salenjak - napisao mu je.

Inače, Valentić se od tinejdžerskih danas bavio manekenstvom, te je postao 'Mister turizma' 2002., a samo godinu dana kasnije odnio je i titulu 'Mister Hrvatske'. Općenito, javnost ga pamti po ulozi u prvoj hrvatskoj dugotrajnoj sapunici 'Zabranjena ljubav', gdje je utjelovio lik razmaženog Borne Novaka. Danas je licencirani instruktor 'Basic Mat Pilatesa te se bavi fitnessom, a povremeno se pojavljuje i u novim ulogama na malim ekranima. Usto, redovito dijeli i fotografije na kojima uživa i vježba u prirodi.

Podsjetimo, Mario je sredinom kolovoza 2007. uplovio u bračnu luku s Mirnom Maras, a godinu dana nakon na svijet im je stigao i sin Niko. Rastavili su se 2013., no ostali su u dobrim odnosima. Trenutno je u sretnoj vezi s dugogodišnjom partnericom Ljiljanom Mikić, s kojom je dobio i drugog sina Nou.

Foto: Instagram