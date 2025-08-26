Markle pričala o početku veze s princem Harryjem: 'On je prvi rekao one čarobne dvije riječi'

Meghan Markle razgovarala je o ranim danima svojih spojeva s princom Harryjem pojavljujući se u drugoj sezoni svoje Netflixove serije 'With Love' i otkrila je tko je prvi rekao 'Volim te'. Vojvotkinji od Sussexa pridružili su se slavni prijatelji, uključujući Chrissy Teigen, Daniela Martina i Joséa Andrésa, u novoj seriji 'With 'Love.

Nakon prve sezone svoje serije, koju su kritičari oštro kritizirali, Meghan se ponovno vratila kako bi podijelila svoje savjete i trikove o načinu života i kuhanju, snimljene u iznajmljenoj kući u blizini njezine kalifornijske vile iz privatnih razloga, prenosi Daily Mail.

Tijekom novih epizoda, Meghan je također dala uvid u svoj obiteljski život s djecom Archiejem i Lilibet u Montecitu, te u svoju vezu s princom Harryjem. Prisjećajući se njihove ljubavne priče, Meghan je otkrila da je doista Harry prvi izgovorio dvije posebne riječi - 'Volim te' - nedugo nakon što su počeli hodati 2016. godine.

U trećoj epizodi, Meghan se pridružio voditelj emisije Queer Eye, Tan France, kako bi napravili pite od jabuka. Također ju je pitao postoji li određeni trenutak kada je znala da ga voli.

- Na našem trećem spoju. Upoznali smo se u Bocvani i pet dana smo kampirali zajedno. Stvarno se upoznate kada ste zajedno u malom šatoru i pitate se - što je to izvan šatora? - otkrila je Meghan

