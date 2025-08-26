Obavijesti


Markle pričala o početku veze s princem Harryjem: 'On je prvi rekao one čarobne dvije riječi'

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: 1 min
Markle pričala o početku veze s princem Harryjem: 'On je prvi rekao one čarobne dvije riječi'
4
Foto: Colombia Vice Presidency/REUTERS

Meghan Markle u drugoj sezoni Netflixovog showa 'With Love' razgovarala je o ranijim danima veze s princom Harryjem te kako su se upoznali.

Meghan Markle razgovarala je o ranim danima svojih spojeva s princom Harryjem pojavljujući se u drugoj sezoni svoje Netflixove serije 'With Love' i otkrila je tko je prvi rekao 'Volim te'. Vojvotkinji od Sussexa  pridružili su se slavni prijatelji, uključujući Chrissy Teigen, Daniela Martina i Joséa Andrésa, u novoj seriji 'With 'Love.

Nakon prve sezone svoje serije, koju su kritičari oštro kritizirali, Meghan se ponovno vratila kako bi podijelila svoje savjete i trikove o načinu života i kuhanju, snimljene u iznajmljenoj kući u blizini njezine kalifornijske vile iz privatnih razloga, prenosi Daily Mail.

KRALJEVSKA OBITELJ Oštre riječi djeda! Nova knjiga otkrila što je princ Phillip rekao nakon svadbe Harryja i Meghan
Oštre riječi djeda! Nova knjiga otkrila što je princ Phillip rekao nakon svadbe Harryja i Meghan
Britain's Prince Harry and Meghan visit Colombia
Foto: NATHALIA ANGARITA/REUTERS

Tijekom novih epizoda, Meghan je također dala uvid u svoj obiteljski život s djecom Archiejem i Lilibet u Montecitu, te u svoju vezu s princom Harryjem. Prisjećajući se njihove ljubavne priče, Meghan je otkrila da je doista Harry prvi izgovorio dvije posebne riječi - 'Volim te' - nedugo nakon što su počeli hodati 2016. godine.

'JAKO POSEBNO' Meghan Markle proslavila 44. rođendan: Zahvalila se suprugu
Meghan Markle proslavila 44. rođendan: Zahvalila se suprugu

U trećoj epizodi, Meghan se pridružio voditelj emisije Queer Eye, Tan France, kako bi napravili pite od jabuka. Također ju je pitao postoji li određeni trenutak kada je znala da ga voli. 

- Na našem trećem spoju. Upoznali smo se u Bocvani i pet dana smo kampirali zajedno. Stvarno se upoznate kada ste zajedno u malom šatoru i pitate se - što je to izvan šatora? - otkrila je Meghan

Foto: YouTube/screenshot/Borna Jaksic/PIXSELL


