Oštre riječi djeda! Nova knjiga otkrila što je princ Phillip rekao nakon svadbe Harryja i Meghan

Princ Philip osjetio je veliko olakšanje nakon što je vjenčanje princa Harryja i Meghan Marke završilo, tvrdi kraljevski biograf.

- Nakon što su sve formalnosti bile gotove, gledali smo kako sretni par, a zatim i ostali članovi kraljevske obitelji, izlaze iz kapele - piše bivši kraljevski batler Grant Harrold u nadolazećim memoarima, prema ulomku koji je u ponedjeljak objavio The Telegraph.

- Kad je princ Philip izašao, okrenuo se kraljici i rekao: 'Dobro da je gotovo.' - dodaje.

Foto: TIM GRAHAM/PRESS ASSOCIATION

Harroldova knjiga 'Kraljevski batler' stiže na police u rujnu.

Par je slavno izmijenio zavjete na raskošnoj ceremoniji 2018. godine održanoj u kapeli sv. Jurja u dvorcu Windsor, kojoj su prisustvovali i kraljica Elizabeta, koja je preminula 2022., i princ Philip, koji je umro 2021. godine.

U kontroverznom potezu, princ Harry i Meghan Markle na kraju su objavili svoju namjeru da napuste svoje dužnosti članova kraljevske obitelji 2020. godine i presele se u Kaliforniju, gdje trenutno odgajaju svoju djecu, princa Archieja (6) i princezu Lilibet (4).

Foto: Yaroslav Sabitov/PRESS ASSOCIATI

I dok se Philip navodno nije slagao s odlukom, izbjegavao je uplitanje. Philip je rekao da 'ljudi moraju voditi svoje živote kako misle da je najbolje', izvijestio je 'The Sun' 2021. godine, citirajući kraljevskog biografa Gylesa Brandretha.

Princ Philip je, navodno, također smatrao Harryja - koji je i dalje u očitom razdoru sa svojim bratom princom Williamom - 'dobrim čovjekom' i bio je suosjećajan prema njegovoj potrebi da 'stvari radi na svoj način', navodno je rekao Brendreth.

Prema Daily Mailu, biograf je rekao da je Philip odgovorio na odluku princa Harryja i Meghan Markle rekavši 'to je njegov život'.

Duke of Edinburgh hosts London Youth charity's 130th anniversary | Foto: John Stillwell/Press Association/PIXSELL

A prema Us Weeklyju, Philip je pružio 'dobrodošlicu' Markle kada se udala u kraljevsku obitelj.

- Bio je vrlo gostoljubiv prema Meghan jer je, naravno, bila nova i vrlo drugačija - rekla je kraljevska biografkinja Ingrid Seward 2021. godine.

- U vrijeme Meghanine i Harryjeve romanse, nije bio toliko prisutan jer se umirovio. Nije baš puno viđao Meghan i nije imao baš priliku uspostaviti vezu s njom - dodala je.