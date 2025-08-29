Marko Bošnjak uzeo pauzu od Instagrama pa se oglasio: 'Ne ide po planu. S*anja dolaze...'

Pjevač Marko Bošnjak, koji je ove godine predstavljao Hrvatsku na Eurosongu u Baselu, nedavno je objavio da se privremeno povlači s društvenih mreža kako bi, kako kaže, zaštitio svoje mentalno zdravlje i posvetio se stvaranju. Ipak, sada se kratko oglasio.

- Pozdrav svima! Još uvijek se borim, ali treba mi neko vrijeme (otprilike desetljeće), da napunim baterije i smislim svoj sljedeći potez. Planovi ne idu po planu, što se, začudo, očekuje u mom životu? S*anja dolaze u obliku oluja, a moja divljaju. Unatoč svemu, moram nastaviti stvarati i živjeti, čak i kad je bolno iritantno. Volim vas i ostanite u toku - napisao je pjevač na Instagram storyju.

Foto: Instagram

Prije deset dana je otkrio da se povlači s društvenih mreža kako bi se posvetio ozdravljenju i dovršavanju albuma.

- Moram biti potpuno iskren s vama. Proteklu godinu vodio sam bitke koje nitko zapravo nije vidio. Mržnja, ismijavanje i pritisak doveli su me do najniže točke, a ponekad sam osjećao i potrebu da potpuno odustanem. Ali još uvijek sam ovdje. Svima koji su me podržavali: hvala vam. Odveli ste me dalje nego što znate. Onima koji su me pokušali slomiti: natjerali ste me da se osjećam bezvrijedno, netalentirano i suicidalno, ali odbijam dopustiti da to bude kraj moje priče - započeo je svoju objavu tada mladi pjevač.

Posebnu poruku uputio je i Hrvatskoj.

- Mojoj zemlji Hrvatskoj: uvijek ću se boriti protiv homofobije, okrutnosti i mržnje. Postojim i nastavit ću postojati kao oblik prosvjeda. Ovo nije zbogom zauvijek. Ovo je pauza, nužna za moju dobrobit. Do tada, molim vas, pazite na sebe i znajte da vaša bol također može postati vaša snaga. S ljubavlju, M. - nastavio je i zaključio: 'Vratit ću se'.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS