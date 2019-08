Marko iz Života na vagi: 'Punih deset godina nisam se kretao'

Kandidat treće sezone showa 'Život na vagi' Marko Kregar (29) na društvenim mrežama objavio je dirljivu ispovijest i otkrio kako je godinama samo 'trpao' hranu u sebe.

- Ovaj tu lijevi dečko je prije 'Života na vagi' progutao antilopu, al' u stvarnosti nije bio takav. Znam ga. Vidio sam ga i tješio ga da nije debeo. Tješio ga da je to samo maska, da je on ustvari nizak. Da imam 2.49 m visine bio bi idealne težine - započeo je Marko svoju ispovijest na društvenim mrežama.

Dodao je i kako je imao uspona i padova, ali nije odustao. Želja i snovi, kako kaže, bili su veći od napornih treninga.

- A ovaj desni to je dečko koji je uvijek skretao desno, trenirao mukotrpno, nije se dao omesti, gurao i kad je bilo teško, plakao, padao, budio se u bolovima, bio ljut sam na sebe, ali isplatilo se jer taj desni dečko skinuo je sveukupno od slike do slike ugodnih 68 kg i nije stao već se i dalje bori sa svojim kilama i ide prema cilju. Nije lako niti sada, ima uspona i padova, ali i dalje gura. Niti sam sada ne vjerujem da sam bio ovoliki i da se nisam pokretao punih deset godina već samo jeo i trpao u sebe lopatom. Sve je moguće kada čovjek ima želju. Sve je moguće kada ljudi odluče da je dosta. Zato nikada ne odustajte, živite svoje snove i gurajte ka cilju. Sve što je daleko može biti blizu, ako ti to želiš - zaključio je Kregar.

Osim što svakodnevno radi na svom tijelu, Marko uživa i u šestomjesečnoj vezi s Matejom.

- Skupa smo pet mjeseci. Uživam u životu i super nam je zajedno - otkrio je Marko prije mjesec dana.