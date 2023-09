Marko Livaja otvara restoran u Splitu: Iris se pohvalila fotkama

Hajdukov napadač Marko Livaja (30) i njegova supruga Iris najavili su na društvenim mrežama veliku novost - u subotu otvaraju restoran u Splitu.

Par je preuzeo vodstvo poznatog restorana na Gripama, a Iris je na svom Instagramu poručila:

- Restoran Duje sutra za vas otvara svoja vrata.

Nije otkrivala previše, ali je podijelila nekoliko fotografija iz restorana. Par je otvorenje zakazao tek jedan dan prije velikog derbija između Hajduka i Dinama na Poljudu koji se igra u 18 sati.

Podsjetimo, Marko je ranije ovaj mjesec proslavio 30. rođendan. Iris je naručila tortu i okupila ekipu u splitskom restoranu Maestro Grill na elegantnom slavlju.

Iris i Marko vjenčali su se 2022. u splitskom Sustipanu nakon osam godina veze. Zajedno imaju dvoje djece, kćer Elizabet i sinčića Lorenza. Ranije je kazala kako je u njihovom braku sve podređeno Markovoj karijeri.

- Moj život, naš život, trenutačno je podređen njemu. Zašto? Zato što je sve kratkog vijeka. Njegova karijera trajat će možda šest, možda osam godina, i to je to, i onda ćemo sada posložiti sve da bude najbolje što može biti. To je naša priča, naš dogovor. Sve što mogu napraviti, ja ću napraviti. I meni ništa to nije teško, jer to je moj Marko - rekla je za Slobodnu Dalmaciju.