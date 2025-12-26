Marko Perković Thompson je najavio novi koncert u Rijeci

S velikim zadovoljstvom najavljujemo koncert Marka Perkovića Thompsona, koji će se održati u Dvorani mladosti u Rijeci, 6. veljače 2026. godine. Sve dodatne informacije o koncertu bit će objavljene uskoro. Veselimo se susretu s riječkom publikom i zajedničkom glazbenom večeri, objavio je pjevač u petak na društvenim mrežama.

Nakon velikih koncerata na zagrebačkom i sinjskom hipodromu, Thompson je krenuo na dvoransku turneju po Hrvatskoj. Započeo ju je u Osijeku, gdje je pjevao 21. i 22. studenoga. Zatim su uslijedili koncerti u Varaždinu 7. i 8. prosinca te u Zadru 12. i 13. prosinca. Sljedeći koncert je ove subote u zagrebačkoj Areni.

Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Nakon Zagreba, Thompson nastavlja turneju koncertima u Poreču 10. i 11. siječnja, a potom i u Splitu 16. i 17. siječnja.