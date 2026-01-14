Obavijesti

Marko Vuletić otkrio što on i partner Bogoljub misle o djeci

Marko Vuletić otkrio što on i partner Bogoljub misle o djeci
Foto: Instagram

Lijepo mi je, imam mir i veselje s Bogijem i koliko god bi to bilo lijepo, mislim da nije vrijeme. Granice se, valjda, pomiču uvijek, samo ja nisam spreman pomaknuti tu, objasnio je

Influencer Marko Vuletić nedavno je otkrio kako je još u ožujku sklopio životno partnerstvo s partnerom Bogoljubom, a sada je odlučio odgovoriti na pitanja svojih pratitelja. Tako je na Instagramu na Q&A-u odgovarao na razne teme, među ostalima i planiraju li on i partner imati djecu putem osvojenja, surogat-majčinstva ili na neku treći način.

Foto: Instagram

No Vuletić je odgovorio kako se on i njegov partner Bogoljub u ovom trenutku ne vide u ulozi roditelja.

- Ne vjerujem. Mislim da nemamo živaca, ni ja ni on, za reakcije ljudi i ja to ne želim prolaziti s djetetom. Ne želim djetetu koje je već prošlo kroz neku vrstu torture da ga dočeka neko neodgojeno dijete i kaže: 'Di su ti tate, pe**ri?' Vjerujem da ja tu ne bih imao samokontrolu i iz tog razloga trenutno ne razmišljamo o tome - napisao je influencer.

Foto: Instagram
Također, dodao je i da mu je sadašnja situacija lijepa i zbog mira koji imaju.

- Lijepo mi je, imam mir i veselje s Bogijem i koliko god bi to bilo lijepo, mislim da nije vrijeme. Granice se, valjda, pomiču uvijek, samo ja nisam spreman pomaknuti tu - kaže.

Foto: Instagram

Također, dotaknuo se i toga je li životno partnerstvo promijenilo nešto u njihovom krugu ljudi. Kaže kako su reakcije isključivo pozitivne.

- Svi naši prijatelji, roditelji i šire društvo znaju i nisu postavili ni jedno pitanje, niti se meni ili njemu narušio ni jedan odnos. Svi su nas dočekali sa srećom i objeručke zagrlili jer vide da smo sretni - napisao je Vuletić.

Foto: Instagram

Jednu od poruka posvetio je mlađim pratiteljima te im poručio:

Foto: Instagram

- Mladim ljudima koji se pronalaze želim reći neka znaju da će većina ljudi ostati u njihovim životima i da puste ove koji ih ne razumiju da blebeću do preksutra. Najbitniji ste vi i nitko drugi.

Inače, Marko je Bogoljuba publici predstavio tek nedavno. Između njih je 12 godina razlike, ali Marko kaže kako se u praksi gotovo i ne osjeti. Upoznali su se na jednom projektu, a tek su na zajedničkom putovanju shvatili koliko se dobro slažu i koliko im je odnos 'sjeo'.

