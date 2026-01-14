Marko Vuletić otkrio što on i partner Bogoljub misle o djeci

Influencer Marko Vuletić nedavno je otkrio kako je još u ožujku sklopio životno partnerstvo s partnerom Bogoljubom, a sada je odlučio odgovoriti na pitanja svojih pratitelja. Tako je na Instagramu na Q&A-u odgovarao na razne teme, među ostalima i planiraju li on i partner imati djecu putem osvojenja, surogat-majčinstva ili na neku treći način.

Foto: Instagram

No Vuletić je odgovorio kako se on i njegov partner Bogoljub u ovom trenutku ne vide u ulozi roditelja.

- Ne vjerujem. Mislim da nemamo živaca, ni ja ni on, za reakcije ljudi i ja to ne želim prolaziti s djetetom. Ne želim djetetu koje je već prošlo kroz neku vrstu torture da ga dočeka neko neodgojeno dijete i kaže: 'Di su ti tate, pe**ri?' Vjerujem da ja tu ne bih imao samokontrolu i iz tog razloga trenutno ne razmišljamo o tome - napisao je influencer.

Foto: Instagram

Također, dodao je i da mu je sadašnja situacija lijepa i zbog mira koji imaju.

- Lijepo mi je, imam mir i veselje s Bogijem i koliko god bi to bilo lijepo, mislim da nije vrijeme. Granice se, valjda, pomiču uvijek, samo ja nisam spreman pomaknuti tu - kaže.

Foto: Instagram

Također, dotaknuo se i toga je li životno partnerstvo promijenilo nešto u njihovom krugu ljudi. Kaže kako su reakcije isključivo pozitivne.

- Svi naši prijatelji, roditelji i šire društvo znaju i nisu postavili ni jedno pitanje, niti se meni ili njemu narušio ni jedan odnos. Svi su nas dočekali sa srećom i objeručke zagrlili jer vide da smo sretni - napisao je Vuletić.

Foto: Instagram

Jednu od poruka posvetio je mlađim pratiteljima te im poručio:

Foto: Instagram

- Mladim ljudima koji se pronalaze želim reći neka znaju da će većina ljudi ostati u njihovim životima i da puste ove koji ih ne razumiju da blebeću do preksutra. Najbitniji ste vi i nitko drugi.

Inače, Marko je Bogoljuba publici predstavio tek nedavno. Između njih je 12 godina razlike, ali Marko kaže kako se u praksi gotovo i ne osjeti. Upoznali su se na jednom projektu, a tek su na zajedničkom putovanju shvatili koliko se dobro slažu i koliko im je odnos 'sjeo'.