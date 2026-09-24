Martin Kosovec predstavio spot za 'Zatvorite pendžere': Pjesma dobila slavonsku filmsku priču

Nakon uspješnog predstavljanja na Zlatnim žicama Slavonije u Požegi, gdje je osvojila naklonost i stručnog žirija i publike, pjesma "Zatvorite pendžere" Martina Kosovca i Orkestra Hrvoja Harkanovca dobila je i svoj videospot. Snimljen u srcu Slavonije, na lokacijama u selima Preslatinci i Slatinik Drenjski te u Đakovu, spot vizualno nastavlja priču pjesme i atmosferu slavonske ravnice prenosi na filmsko platno.

Za scenarij videospota zaslužan je Nikola Kristić, dok režiju zajednički potpisuju Jadranka Kristić i Max Hozić. Odabirom autentičnih slavonskih lokacija vizualno je zaokružena pjesma koja govori o odlascima, praznim kućama, rodnom kraju i neraskidivoj povezanosti čovjeka s mjestom kojemu se vraća.

"Zatvorite pendžere" publika je prvi put imala priliku čuti na velikoj pozornici Zlatnih žica Slavonije u Požegi, gdje ju je Martin izveo uz Orkestar Hrvoja Harkanovca. Bio je to njegov prvi nastup na tom festivalu i prvi veći iskorak u tamburaški glazbeni izričaj, a spoj njegova prepoznatljivog vokala i tradicionalnog zvuka odmah je naišao na odličan prijem.

Da je pjesma pronašla put do publike, potvrdili su i rezultati završne festivalske večeri. Martin Kosovec i Orkestar Hrvoja Harkanovca osvojili su treće mjesto prema odluci stručnog žirija, dok im je festivalska publika svojim glasovima dodijelila drugo mjesto.

Moglo bi se reći da je tamburaška publika prihvatila Martina kao dostojnog člana takve posebne velike glazbene obitelji.

Stihove pjesme "Zatvorite pendžere" potpisuje Nikola Kristić, glazbu Jadranka Kristić, dok su za aranžman zaslužni Hrvoje Harkanovac i Željko Nikolin. Singl je objavljen u zajedničkom izdanju HerNik Produkcije i Cepelin Medije.

Posebnost pjesme krije se i u njezinoj temi. "Zatvorite pendžere" govori o odlasku iz Slavonije, praznim kućama i ljudima koji su sreću potražili daleko od rodnog kraja. Tu priču interpretira upravo Martin, mladi pjevač koji svoju glazbenu karijeru nastavlja graditi u Hrvatskoj, povezujući pritom glazbenu tradiciju s vlastitim, suvremenim izvođačkim senzibilitetom.

Foto: PROMO

Upravo je zbog toga bilo važno da i videospot ostane čvrsto povezan s prostorom iz kojeg priča pjesme proizlazi. Preslatinci, Slatinik Drenjski i Đakovo nisu samo kulisa, nego važan dio vizualnog identiteta pjesme. Slavonski krajolici, seoski ambijent i prepoznatljive vizure daju stihovima dodatnu dimenziju te gledatelja uvode u svijet o kojem Martin pjeva.

Nova pjesma ujedno predstavlja još jedan zanimljiv korak u njegovoj karijeri. Od pobjede u četvrtoj sezoni "The Voicea Hrvatska", Martin Kosovec postupno je izgradio prepoznatljiv glazbeni identitet obilježen snažnim vokalom, emotivnom interpretacijom i naklonošću melodijama koje prizivaju neka druga vremena. Svoj prvi singl "Maštarija" predstavio je 2024. godine, nakon čega su uslijedile "Stigma", "Ti si bila moje sunce", "Atlas", "Balada" i druge pjesme. Tijekom ove godine nastavio je s novim izdanjima, među kojima su "Grazie signore" i "Mjesec na dlanu", a s pjesmom "Zatvorite pendžere" prvi se put snažnije približio tamburaškom zvuku.

Nakon festivalskog uspjeha stigao je i novi rezultat – „Zatvorite pendžere“ ušla je na službenu HR Top 100 listu najemitiranijih domaćih singlova, čime pjesma nastavlja svoj put i nakon požeške premijere.

Videospot sada toj priči daje njezino vizualno lice. Umjesto da Slavonija ostane samo mjesto o kojem pjesma govori, ona u spotu postaje njezin ravnopravni protagonist – kraj iz kojeg se odlazi, kojemu se vraća i koji, bez obzira na udaljenost, ostaje dio čovjeka.