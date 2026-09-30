Martina Stjepanović Meter četiri mjeseca nakon porođaja: 'U jednom trenutku izgubiš sebe'

Mislim da stara Martina i nova Martina su dvije različite verzije i da ova stara se više ni ne može vratiti jer je potpuno mi se svijet izokrenuo, rekla je glumica Martina Stjepanović Meter (36) za In magazin. Prije četiri mjeseca rodila je sina Vitu, a od tada su joj se promijenili prioriteti, navike i način na koji raspoređuje vrijeme.

- Puno više cijenim vrijeme i biram bolje kako ću ga potrošiti od prioriteta koji su se potpuno si promijenili. Od detalja kao što su to da sad trenutno ne nosim parfem bez kojeg inače ne bi izašla iz stana - otkrila je Martina.

Foto: Instagram

Prvi tjedni nakon Vitina rođenja nisu bili laki.

- U početku je to bio kaos. On je imao jako puno problema s trbuščićem, s grčevima. To je bilo buđenje svakih sat, max dva. A sada imam jedno buđenje, kada pojede, nastavi dalje spavati, tako da već sam se navikla - rekla je.

Danas Vito spava bolje, a Martina kaže da je pričljiv i veseo.

- Skužili smo kad god ga nešto pohvalimo, uvijek se onda dogodi da krene novi grč ili nešto, pa smo rekli bolje nećemo ništa govoriti, nećemo ga hvaliti. Imamo svoju internu šifru koju koristimo kad ga želimo jako pohvaliti - priznala je.

Mario je, kaže, od početka uključen u sve oko sina. Ipak, jednu bi obvezu najradije prepustio njoj.

- Ako baš ne mora promijeniti pelenu kad je nezgodna situacija, draže mu je da ja, ali ako mora, mora. Ali ono, sudjeluje od početka u svemu i jako se trudi da isprati sve što može ispratiti - rekla je Martina.

Trudnoću je prošla lako, no razdoblje nakon porođaja iznenadilo ju je više nego što je očekivala.

- U jednom trenu kao da potpuno izgubiš sebe. Tijelo ti izgleda drugačije, tvoj mozak funkcionira drugačije, tvoja briga je puno veća sada, manjak sna. Jako je tu puno promjena koje se dogode u tako kratkom trenutku i toliko su intenzivne - rekla je.

Foto: Instagram

Najviše ju je iznenadilo kako se tijelo mijenja nakon porođaja: 'Nitko me nije upozorio da postoji ovo postpartum tijelo jer ti nisi trudna više a zapravo nisi ni svoja stara ti. I onda je taj nekakav međuprostor gdje ti više nestaneš od stvari u kojoj si prije stala i tu je još uvijek nekakav trbuščić, a nisi trudna'.

Martina je show 'Tvoje lice zvuči poznato' snimala tijekom trudnoće, a kaže da su joj tad i emocije bile snažnije.

- Meni je to bilo toliko lijepo iskustvo i mislim da mi je čak tim više bilo lijepo zbog trudnoće. Jer sam skužila isto u trudnoći su mi sve emocije bile nekako potencijirane. I onda kako sam bila tako vesela i raspoložena, to mi je još dodatno bilo nekako, kao neki hajp - priznala je.

Prije porođaja vjerovala je da će se već nakon tri mjeseca vratiti poslu, no majčinstvo joj je promijenilo planove. Sad ne želi unaprijed određivati tempo povratka, nego će vidjeti kako će uspjeti uskladiti posao i novu svakodnevicu sa sinom.