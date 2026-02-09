Obavijesti

Maškare rekonstruirale Kolindin viralni ledeni skok na Antarktici

Maškare rekonstruirale Kolindin viralni ledeni skok na Antarktici
Foto: Instagram/Kolinda Grabar-Kitarovic

Naša bivša predsjednica našalila se na vlastiti račun kada je vidjela kako je jedna grupa bila kreativna u osmišljavanju i izradi maske, odnosno cijelog maškaranog prizora

Admiral

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović s oduševljenjem se oglasila na društvenim mrežama nakon što je vidjela maškaru iz svog rodnog kraja koja ju je, kako je napisala, doslovno nasmijala do suza.

Naime, na balinjeradi na Grobniku jedna je ekipa odlučila rekonstruirati njen nedavni polarni skok na Antarktici koji je postao viralan. Ta ideja, ali i realizacija toliko je razveselio bivšu predsjednicu da ih je morala javno pohvaliti.

 Kreativna rekonstrukcija prizora izazvala je salve smijeha kod bivše predsjednice, koja nije skrivala koliko ju je prizor razveselio.

Posebno ju je oduševila preciznost izrade: od broda Ocean Explorer, preko jakne i konopa oko pasa, pa sve do prepoznatljive kape s kockicama. Uz to je podijelila i anegdotu – upravo je s tom kapom prvotno namjeravala skočiti u more, no odustala je jer se bojala da bi je mogla previše držati na površini.

Foto: Screenshot/Tiktok

Nije propustila ni dozu autoironije. U šali je priznala da je pomalo „ljubomorna” na to koliko dobro izgleda njezina karnevalska verzija te dodala kako bi je ta maškara bez problema mogla zamijeniti na nekoj budućoj ekspediciji.

Ovu je situaciju iskoristila i kako bi podsjetila na bogatu karnevalsku tradiciju svoga kraja. Naglasila je da maškare na Kvarneru nisu samo kostimi, nego spoj kreativnosti, satire i snažnog zajedništva. Umjesto generičkih maski, sudionici često stvaraju prizore iz svakodnevice, lokalnih događaja ili prikazuju javne osobe – uvijek uz humor i blagu ironiju, ali bez zle namjere.

FOTO Kolinda se okupala na Antarktici, pogledajte skok u ledenu vodu: Jedan, dva, tri!

Istaknula je i lekciju koju nosi odmalena: sposobnost da se nasmiješ i na vlastiti račun znak je zdrave zajednice. Umjesto uvreda, kaže, bolje je dijeliti smijeh, jer upravo takva atmosfera ljude drži prizemljenima. Zaključila je da u maškarama ionako nije najvažniji kostim, nego zajedništvo i radost koju ljudi dijele – čak i kad je šala usmjerena prema bivšoj predsjednici.

