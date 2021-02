Dobili smo 1,5 bitku. Jedan lažni profil se samouklonio, drugi je, unatoč pristojnoj zamolbi da se izbriše, zasad samo uklonio sve fotografije. Poručujemo mu da smo jako uporni, napisali su Instagramu Massimo Savić (58) i njegov tim.

Krađe identiteta sve su učestalije na društvenim mrežama, a to je na svojoj koži doživio i legendarni pjevač.

- Ne umišljamo da smo problem riješili zauvijek i da se slične situacije neće ponoviti, ali svima kojima padne na pamet otvaranje lažnih profila poručujemo da ćemo im se predano posvetiti i poduzeti sve što je moguće da ih spriječimo u njihovim tko zna kakvim namjerama. Sve ovo ne bismo rješavali ovako javno da nam nekolicina vas nije javila da se dotična osoba koja je profile otvorila, javljala u Inboxe s pričom da je 'pravi Massimo', koji valjda ima viška vremena i manjka pameti pa okolo, za početak ženama, šalje poruke - napisali su Masimo i tim.

Dodali su kako bi im bilo jako drago da u Lijepoj Našoj postoji kvalitetno ustrojen sustav koji jednim klikom, po zaprimljenoj i provjerenoj dojavi, ovakve stvari rješava.

- Možda jednom i to doživimo, a do tada svatko od nas kome se ovakve stvari događaju na to mora upozoriti. Zbog odgovornosti prema sebi. I prema vama. Hvala što ste ovdje i što pratite i podržavate moj rad - zaključio je pjevač.