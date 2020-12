Mate Bulić u bolnici prima kisik, poruke fanova neprestano stižu

‘Kralj dijaspore’ je od ponedjeljka u bolnici, a pjevačevi obožavatelji na društvenim mrežama žele mu što brži oporavak od ovog virusa. Nadaju se da će što prije s njime pjevati u isti glas na koncertima

<p>U srijedu navečer brzo se proširila vijest da je pjevač<strong> Mate Bulić </strong>(63) u bolnici jer je pozitivan na korona virus te da prima kisik. Potvrdio je to za 24sata tim 'kralja dijaspore' i velikog hercegovačkog zabavljača koji na svojim koncertima ne gleda na vrijeme, cilj mu je samo da se odlično provedu svi koji su došli na nastup.</p><p>Matin tim smo isprva kontaktirali s povećom dozom straha jer je na društvenim mrežama osvanula objava kako jedan svećenik moli za Bulića jer je na respiratoru i u teškom stanju. Ekipa iz pjevačeva tima odbacila je takve tvrdnje, ali nam, kao i obično, nisu ništa skrivali. Rekli su nam da je istina da se nalazi u bolnici.</p><p>- Dragi prijatelji, hvala vam na svim porukama koje smo primili ovih dana. Istina je, Mate je zaražen korona virusom i od ponedjeljka je u bolnici. Trenutačno prima kisik, ali hvala dragom Bogu, nije na respiratoru - rekli su za 24sata.</p><p>Dodali su i da su se oglasili oko ovog događaja zato što su htjeli skrenuti pozornost na to da bolest ne bira, ali i upozoriti druge da se što više paze i pridržavaju mjera kako bi zaštitili sebe, ali i druge.</p><p>- Prioritet nam je Matin oporavak i na to smo svi usredotočeni. On trenutačno nema mobitel sa sobom, stoga ne prima pozive i poruke. Još jednom, hvala svima koji su javili kako mole za Matu. U molitvama za brzim ozdravljenjem su nam svi koji se bore s ovom opakom bolešću - istaknuli su.</p><p>Lavine komentara nakon toga nisu prestajale. Želje za što bržim ozdravljenjem preko društvenih mreža ostavljali su brojni ljubitelji Matina lika i djela, ali i oni koji inače ne slušaju njegovu glazbu.</p><p>- Legendo, brz oporavak ti želim i vidimo se sljedeće godine na 'Hrvatskoj noći' u Frankfurtu. Dobri naš kralju dijaspore - napisao je jedan obožavatelj, a drugi se složio pa dodao:</p><p>- Mate, sjeti se one tvoje: 'Kamen, krš i maslina'. Budi jak kao kamen i otporan kao maslina...</p><p>S Matinim timom čuli smo se i u četvrtak ujutro, a oni su nam potvrdili isto u što smo se uvjerili i sami - poruke podrške stalno stižu.</p><p>- Njega stvarno ljudi jako vole - rekli su nam iz tima.</p><p>U veljači ove godine Mate je organizirao tri koncerta: u Splitu, Osijeku i Zagrebu.</p>