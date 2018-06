Mate Janković: Bourdain mi je pričao o heroinu i problemima

Kuhar Anthony Michael Bourdain 'The Goat' preminuo je u 61. godini. Slavnog njujorškog kuhara su pronašli mrtvog u Francuskoj, a prema pisanju CNN-a uzrok smrti je samoubojstvo. Od njega se oprostio i kolega Mate Janković (39), a dirljivu poruku objavio je na svom Facebook profilu.

- Jučer mi telefon nije prestao zvoniti, a u inbox su stizale poruke o smrti Anthony Bourdaina. Ostao sam šokiran i trebalo mi je vremena da prožvačem tu informaciju. Šok je bio još veći kada sam saznao da je riječ o samoubojstvu. Zapravo priča Bourdaina i mene počinje početkom 2000-ih kada sam prvi puta pročitao 'Kitchen Confidential' - započeo je Mate priču o Anthonyju.

Bourdaina je prvi put upoznao u jednom restoranu u kojem je tada radio, a slavni kuhar Anthony bio je domaćin večere.

- Njegov stil izražavanja bio mi je vrlo blizak, a 'bitter sweet' opis kulinarskog svijeta nešto što smo svi u barem jednom obliku prošli. Zapravo, to je priča o kaosu, o demonima jednog čovjeka koji je odlučio postati kuhar. Priča zapravo ima 'happy end', ili sam to do danas mislio - prisjetio se Janković.

Na prezentaciji večere u sali, Anthony se ustao i pred uvaženim gostima započeo je priču klasičnim kuharskim vokabularom ne libeći se koristiti psovke.

- Zapravo bio sam sretan jer prisustvujem trenutku u kojem netko ruši sva pravila restoranske komunikacije. Nikada mi u životu psovke nisu zvučale tako dobro i ispravno. U sali su s odobravanjem prihvatili taj ležerni pristup te ga nagradili velikim pljeskom. Čovjek je kao gost sjeo za stol, ali već nakon trećeg slijeda ustao se, uzeo svoju cugu i otišao u kuhinju, vise se u salu nije vraćao - napisao je popularni kuhar Mate.

Na zajedničkom putovanju, Anthony i Mate su se zbližili. Razgovori koje su znali voditi nekada su bili doista intimni. Pričali su o ovisnosti i o obitelji. O malim i velikim problemima.

- On je otišao, a ja sam još pozornije počeo pratiti njegov show i odjednom si rekao kako bi super bilo odvesti ga u Hrvatsku. Prošlo je sedam godina i život je odradio svoje. Ne znam kako, ne znam zašto ni kojim čudnim silama došli su do mene i zamolili me da surađujem s njima. Mislim da mi je to bio jedan od najsretnijih dana u životu. Kontaktirao sam kolege za koje sam znao da će odraditi fenomenalan posao promocije. Negova produkcija mi je zadala radijus kretanja, a ja sam unutar njega odabrao sto smatram najboljim. Devet dana smo putovali i snimali - nastavlja Mate.

Jednu večer dok su sjedili na terasi, Anthony mu je priznao kako se želi 'skinuti' s heroina te 'pobijediti ovisnost i zle demone.

- Ja sam sjedio pored čovjeka koji je pobijedio svoje demone. Danas sam shvatio da ti demoni nikada ne odu, uvijek su s tobom i čekaju samo trenutak slabosti da ti sve oduzmu. Žao mi je što ga nikad više nisam vidio, potajno sam se nadao da ćemo još jednom sjediti na nekoj terasi i pričati o životu. Otišao je velik čovjek, jer samo se veliki čovjek može vratiti iz pakla i napraviti ovo sto je on napravio. Ne znam što se desilo s njime ali nešto se prelomilo i život je stao tako kao je stao. Chef, gdje god da jesi, pojedi jednu kamenicu i za mene - zaključio je Mate.