Matea Milunić: Bila je zvijezda 'Života na vagi', imala 121 kg, a danas je nećete prepoznati...

Matea Milunić bila je zvijezda showa 'Život na vagi' u kojem je skidala kilograme. Bila je jedna od omiljenih kandidatkinja, ali njezin put u showu nije trajao do kraja. Ipak, simpatična Splićanka nije odustala već je nastavila sa skidanjem kilograma jer se željela osjećati bolje, biti u boljoj formi, ali i paziti na svoje zdravlje.

- Kada sam ušla u show Život na vagi imala sam 121,1 kilogram, a nakon izlaska 81,7. Nažalost kasnije sam kilograme vratila na 94,8 kilograma, a onda sam rekla dosta. Odlučila sam više trenirati, koristiti fire body sprave i tako sam uspjela vratiti težinu na 85,6 kilograma. Nazvala me poznanica Ivana i ponudila mi izazov od nekoliko tjedana, samo 30 minuta dnevno. Trenirala sam na steperu, biciklu, traci te ergometru. Gubila sam i do 1300 kalorija. Nakon treninga sam se najviše veselila Body roll masažeru. On mi je pomogao u dodatnom zatezanju kože i razbijanju celulita - otkriva Matea pa nastavlja.

- Isprobala sam i različite tretmane kao što je Body Sculpt za izgradnju i jačanje mišića, učvršćivanje kože, ali i limfnu drenažu. Navedene tretmane bih preporučila svim osobama koje žele ubrzati transformacijski proces - objašnjava Matea koja je izgubila čak dvadesetak centimetara u struku.

Spomenute sprave savršene su za skidanje celulita i viška masnih tkiva jer koriste kombinaciju aerobnog treninga s vakuumom i infracrvenom tehnologijom.

Danas se Matea sa zadovoljstvom gleda u ogledalu. Plan joj je nastaviti koristiti kapsule i ostale sprave, a trenutno kaže ima više motivacije no ikada.

