Matej je skinuo 67,9 kilograma: 'Imam curu, a s dijelom nagrade ću pokrenuti vlastiti biznis...'

Matej Petrović, zvani Bubi, peti je pobjednik 'Života na vagi'. U razgovoru za 24sata otkrio je što mu je bilo najteže u showu, kako je obitelj reagirala na njegov izgled, kakav mu je ljubavni život, što će učiniti s nagradom...

<p>Kada sam shvatio da sam pobijedio, obuzeo me osjećaj ponosa. Pobjeda je kruna svega što smo radili u kući te najveći dokaz da smo uspjeli, govori nam <strong>Matej Petrović</strong> (26) iz Đurđenovca, pobjednik je pete sezone showa 'Život na vagi'. U show je ušao sa 152 kilograma, a sada mu je vaga pokazala nevjerojatnih 84,1 kilogram. Smršavio je 67,9 kilograma, odnosno izgubio je 44,7 posto svoje tjelesne mase i tako odnio kući 170.000 kuna.</p><p>Pobjedu nije očekivao, ali joj se nadao jer je cijele sezone bio predan vježbanju i zdravijoj prehrani nego ranije. </p><p>- U zadnjoj epizodi Ante je rekao kako je ulazak u finale diploma, a ja bih dodao kako je pobjeda kruna svega što smo radili u kući i najveći dokaz da smo stečeno znanje implementirali u svakodnevni život. Upravo zbog toga, ne mogu reći da sam je očekivao jer smatram da smo svi koji smo ušli u finale doista promijenili svoje živote no pobjedi sam se nadao jer sam svjestan da je moj angažman tijekom cijelog showa bio neupitan te da sam tijekom boravka u kući, ali i izvan nje doista davao sve od sebe - rekao je Matej za 24sata. </p><p>Novac mu nije bio motiv prijave, već mu je na prvom mjestu bila fizička transformacije i poboljšanje zdravstvenog stanja. </p><p>- Još ne znam na što ću ga potrošiti no u svakom ću slučaju napraviti veliku feštu čim će to epidemiološka situacija dozvoljavati. Dio ću novca uložiti i kako bih pokrenuo vlastiti posao - kaže Petrović, kojeg od milja zovu Bubi. </p><p>Upravo mu je zdravlje bila najveća motivacija koja ga je gurala kroz show.</p><p>- Svjestan sam da sam ga svojom prekomjernom tjelesnom težinom ugrozio i čvrsto sam odlučio to promijeniti - rekao je Matej. </p><p>Iako smo svjedočili kako su mnogi kandidati nakon showa stali s procesom mršavljenja, a neki i vratili dio kilograma, Matej vjeruje kako kod njega to neće biti slučaj. </p><p>- Vjerujem kako sam nove životne navike usvojio s razumijevanjem - kaže. Sada je i više nego zadovoljan trenutačnim izgledom i tu će formu nastaviti održavati.</p><p>Što se tiče mjera u vili showa, od prehrane do treniranja, Matej kaže kako s tim nije imao problema.</p><p>- U showu mi je najteže pala odvojenost od obitelji i prijatelja, a uživao sam u apsolutno svim vježbama i u svojoj transformaciji - govori Slavonac. </p><p>A što njegova obitelj kaže na nevjerojatnu transformaciju?</p><p>- Bili su preponosni. Isprva nisu mogli vjerovati da sam to doista ja jer, kako su istaknuli, nije mi se promijenio samo stas već i glas - kaže nam Matej. </p><p>Slavonca su apsolutno svi kandidati oduševili promjenom izgleda. </p><p>- Apsolutno svi kandidati su me oduševili. Mislim da se vidi kako su svi do jednoga radili na sebi i kako smo zbilja promijenili životne navike. Vjerujem i kako je svaki kandidat naše sezone mogao motivirati nekoga od gledatelja da promijeni svoj način života i da vidi kako kilograme nije nimalo lako skinuti, ali da nije nemoguće. Drago mi je i što su cure zablistale zadnje večer jer znam koliko im je to značilo - ispričao je. </p><p>A je li se od početka snimanja showa do sada nešto promijenilo na ljubavnom planu? Iako ne otkriva ime misteriozne djevojke koja mu je osvojila srce, tajanstveni Matej za <a href="https://www.rtl.hr/tv/zivot-na-vagi/novosti/3939096/pobjednik-zivota-na-vagi-matej-petrovic-za-rtlhr-da-imam-curu-plan-mi-je-vratiti-se-u-hrvatsku-pokrenuti-vlastiti-posao-te-uzivati-u-zivotu/" target="_blank">RTL </a>je rekao kako ima curu, ali nam kaže da nema komentara na tu temu. </p><p>Također, u finalu je otkrio kako više neće raditi u Njemačkoj, nego se vraća u Hrvatsku.</p><p>- Jedna od opcija je i da se vratim u rukomet i imam već par ponuda - rekao je Matej, koji se rukometom bavio dugi niz godina i nikada nije skrivao koliku ljubav gaji prema tom sportu.</p>