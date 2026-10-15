Obavijesti

Show

Komentari 0
28. STUDENOG

Matija Cvek rasprodao Arenu Zagreb više od mjesec dana prije koncerta: 'Hvala za ljubav'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Matija Cvek rasprodao Arenu Zagreb više od mjesec dana prije koncerta: 'Hvala za ljubav'
16
Foto: Julien Duval
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Iza ovog uspjeha stoje godine tijekom kojih je pjesmama i nastupima osvajao publiku u Hrvatskoj i regiji. "Visine", "Trebaš li me", "Ptice" i "Nasloni se" među hitovima su koje će publika s njim pjevati i u Areni.

Admiral

Više od mjesec dana prije nego što će stati pred publiku u Areni Zagreb, Matija Cvek već ima razlog za veliko slavlje - njegov koncert 28. studenoga je rasprodan! Glazbeni spektakl tako je dobio najljepšu uvertiru, a jedan od najcjenjenijih domaćih izvođača vijest je dočekao s emocijama i zahvalnošću prema publici.

Foto: Julien Duval

- Kad smo ušli u projekt 'Arena', nadao sam se pozitivnom ishodu, dobro popunjenom koncertu na kojem ćemo bend i ja dati sve od sebe. Rasprodana Arena Zagreb za mene nije ostvarenje sna - to je prelazak granica moje realnosti i vjerojatno ne možete ni zamisliti što vam tamo želim dati, rekao je Cvek za Antenu Zagreb, uz čiju podršku priprema koncert. Zahvalio je publici i na tome što se u tjednima do nastupa može potpuno usredotočiti na glazbu i pripreme.

STIŽE PRINOVA Matija Cvek i supruga Miriam čekaju drugo dijete: 'Ovo je najbolje razdoblje mog života'
Matija Cvek i supruga Miriam čekaju drugo dijete: 'Ovo je najbolje razdoblje mog života'

- Hvala vam za ljubav, omogućenu bezbrižnost i koncentraciju na ono što je bitno - glazbu! Volim vas, poručio je. Iza ovog uspjeha stoje godine tijekom kojih je pjesmama i nastupima osvajao publiku u Hrvatskoj i regiji. Čak šest puta rasprodao je zagrebačku Tvornicu kulture, a "Visine", "Trebaš li me", "Ptice", "Nasloni se" i "Nudim ti se" među hitovima su koje će publika s njim pjevati i u Areni.

Foto: Gordan Svilar/Antena Zagreb

Za najveći koncert svoje karijere Cvek priprema posebnu scensku produkciju koja će upotpuniti njegov vokal, emociju i prepoznatljivu energiju nastupa s bendom The Funkensteins. Bit će to prilika da pjesme koje su obilježile njegov glazbeni put predstavi u dosad najraskošnijem koncertnom izdanju.

Tu će važnu večer s njim podijeliti i mladi talentirani glazbenici Ante Balen i Luka Ćevid. Kao predizvođači otvorit će program i zagrijati publiku, a nastup pred rasprodanom Arenom bit će posebno iskustvo i u njihovim glazbenim karijerama.

IDILA NA JADRANU Matija Cvek otplovio s društvom i obitelji na jahti čiji najam ide do 150.000 eura tjedno...
Matija Cvek otplovio s društvom i obitelji na jahti čiji najam ide do 150.000 eura tjedno...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Posljednji ispraćaj Gorana Bare: 'Danas se od njega opraštamo, ali on je tu još uvijek s nama'
POGREB U VINKOVCIMA

Posljednji ispraćaj Gorana Bare: 'Danas se od njega opraštamo, ali on je tu još uvijek s nama'

Od frontmena Majki obitelj, prijatelji i brojni obožavatelji došli su se oprostiti na gradsko groblje u Vinkovcima, gdje je odrastao i započeo glazbenu karijeru
Sin Gorana Bareta u suzama se oprostio od oca: Kao beba ostao je bez majke, bio je uz baku...
NIJE KRIO TUGU

Sin Gorana Bareta u suzama se oprostio od oca: Kao beba ostao je bez majke, bio je uz baku...

Miran Bare većinu je života proveo s bakom i djedom u Vinkovcima, a s ocem je bio u kontaktu...
Prizori koji slamaju srca: Suze i tuga na sprovodu Bareta...
POSLJEDNJI ISPRAĆAJ U VINKOVCIMA

Prizori koji slamaju srca: Suze i tuga na sprovodu Bareta...

Goran Bare preminuo je u petak u 62. godini, a danas se od njega u Vinkovcima opraštaju članovi njegove obitelji, prijatelji, kolege i brojni obožavatelji...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026