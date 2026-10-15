Matija Cvek rasprodao Arenu Zagreb više od mjesec dana prije koncerta: 'Hvala za ljubav'

Više od mjesec dana prije nego što će stati pred publiku u Areni Zagreb, Matija Cvek već ima razlog za veliko slavlje - njegov koncert 28. studenoga je rasprodan! Glazbeni spektakl tako je dobio najljepšu uvertiru, a jedan od najcjenjenijih domaćih izvođača vijest je dočekao s emocijama i zahvalnošću prema publici.

Foto: Julien Duval

- Kad smo ušli u projekt 'Arena', nadao sam se pozitivnom ishodu, dobro popunjenom koncertu na kojem ćemo bend i ja dati sve od sebe. Rasprodana Arena Zagreb za mene nije ostvarenje sna - to je prelazak granica moje realnosti i vjerojatno ne možete ni zamisliti što vam tamo želim dati, rekao je Cvek za Antenu Zagreb, uz čiju podršku priprema koncert. Zahvalio je publici i na tome što se u tjednima do nastupa može potpuno usredotočiti na glazbu i pripreme.

- Hvala vam za ljubav, omogućenu bezbrižnost i koncentraciju na ono što je bitno - glazbu! Volim vas, poručio je. Iza ovog uspjeha stoje godine tijekom kojih je pjesmama i nastupima osvajao publiku u Hrvatskoj i regiji. Čak šest puta rasprodao je zagrebačku Tvornicu kulture, a "Visine", "Trebaš li me", "Ptice", "Nasloni se" i "Nudim ti se" među hitovima su koje će publika s njim pjevati i u Areni.

Foto: Gordan Svilar/Antena Zagreb

Za najveći koncert svoje karijere Cvek priprema posebnu scensku produkciju koja će upotpuniti njegov vokal, emociju i prepoznatljivu energiju nastupa s bendom The Funkensteins. Bit će to prilika da pjesme koje su obilježile njegov glazbeni put predstavi u dosad najraskošnijem koncertnom izdanju.

Tu će važnu večer s njim podijeliti i mladi talentirani glazbenici Ante Balen i Luka Ćevid. Kao predizvođači otvorit će program i zagrijati publiku, a nastup pred rasprodanom Arenom bit će posebno iskustvo i u njihovim glazbenim karijerama.