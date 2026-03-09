Matija Cvek u dva sata prodao više od 1000 ulaznica za Arenu: Ganula ga je i posebna čestitka

Jedan od najcjenjenijih domaćih vokala, Matija Cvek, na svoj je rođendan obožavateljima poklonio vijest koju su dugo čekali. U sklopu turneje "Javi trebaš li me" održat će koncert karijere u zagrebačkoj Areni, a u samo dva sata od objave prodano je više od 1000 ulaznica.

- Moram priznati da mi je to još uvijek teško izgovoriti, ali stvarno se događa. Nagovarali su me gotovo dvije godine, stalno su mi 'ubacivali bubicu u uho', a sada je konačno odlučeno - vidimo se 28. studenoga u Areni. Već me lagano hvata trema jer je to nešto najveće u mojoj karijeri dosad. Jako se veselim, krećemo s pripremama. Potrudit ćemo se da i audio i vizualno bude top i da ljudi iz Arene otiđu sretni - najavio je u gostovanju na Anteni Zagreb, uz čiju podršku donosi ovaj spektakl.

Foto: Gordan Svilar/Antena Zagreb

Voditelji Mihaela Dragičević i Dario Maradin upitali su ga zna li već sada što će odjenuti, a on je kroz šalu odgovorio: "Vidjet ćemo kako će mi se do tada promijeniti mjere. Ali bit će nešto cool, u mom stilu."

U studiju su mu pripremili i posebno rođendansko iznenađenje. Dočekala ga je torta u obliku posnog sira, nakon što su čuli da ne preskače teretanu, ali i posebna čestitka koja ga je dirnula - njegova kći otpjevala mu je "Sretan rođendan, tata", što mu je oči napunilo suzama.

Uz tortu ga je dočekala i lopta Dinama Zagreb, a vidno dirnuti Cvek poručio je: "Sad ste mi još draži, baš mi je drago što sam kod vas. Kako ste uspjeli snimiti Lotu? Pustite mi ju još jednom."

Publiku je Matija osvojio svojim prepoznatljivim, grandioznim vokalom i emotivnim interpretacijama, a kroz godine je objavio niz pjesama koje su postale neizostavan dio domaćih radijskih postaja i koncertnih pozornica. Među njima su "Ptice", "Visine", "Trebaš li me", "Nasloni se" i mnoge druge pjesme koje publika redovito pjeva uglas od prve do posljednje note. No ono što mnogi ne znaju jest da je Matija nekoć želio postati radijski voditelj.

Foto: Gordan Svilar/Antena Zagreb

- Sad kad gledam vas, tu sam i ja mogao sjediti. Bio sam na audiciji za Antenu i zapravo je prošla dobro, čak sam mogao proći dalje. Ali onda sam shvatio da tu ipak ima posla, treba se pripremati i ozbiljno raditi. Pa sam odlučio da mi je ipak draže baviti se glazbom - ispričao je kroz osmijeh.

U posljednje dvije godine rasprodao je čak šest koncerata u Tvornici kulture, potvrdivši status jednog od najtraženijih domaćih izvođača, dok je ranije održao i veliki koncert u Domu sportova. Nakon niza takvih uspjeha, Arena Zagreb logičan je sljedeći korak u njegovoj koncertnoj priči.