Matija: 'Profesorica se smijala jer nisam imao novaca za USB'

Mladi Osječanin, kojeg je u Big Brotheru dopala titula BB sina tajne obitelji, Matija Štainer (25) odlučio je s Marijanom, svojim BB ocem, podijeliti priču o svom teškom djetinjstvu.

Foto: RTL televizija - Najgore što pamtim je kada smo u kući imali pola starog kruha. Tada sam razmišljao hoću li ga pojesti odmah kad me uhvatila glad ili da trpim glad pa da ga pojedem kada sam jako gladan. Puno puta nisam niti jeo jer kada ne jedeš, stvori ti se čudan osjećaj u trbuhu i s vremenom te prođe želja za glađu - rekao je BB stanar.

Njegova obitelj je bila siromašna i nije mu mogla omogućiti kvalitetno školovanje i uvjete za nekakav normalan život. Dok mnogi ljudi pamte svoje lijepo školsko doba, Matija se nema s čime pohvaliti, jer u školi nije imao neke stvari koje su trebale za nastavu.

Foto: RTL televizija - Između ostalog, bio je problem što me moji nisu mogli financirati. Karta je bila 600 kuna i mama nije imala novaca što je uvijek govorila. Neću zaboraviti ni kada mi se profesorica smijala u lice jer si onda nisam mogao priuštiti USB za potrebe škole - ispričao je.

Dok je Matija pričao o svom teškom djetinjstvu, u glavnoj kući su se stanari svađali. Predsjednica Ana je morala donijeti najtežu odluku u 'karijeri' i tako je Tomislavu 'uručila' smrtonosnu nominaciju. Splićanin se naljutio te nije htio više izvoditi jutarnju himnu i dao je otkaz u BB tvornici konfeta kao znak protesta protiv predsjednice.

Foto: RTL televizija On smatra da njegova nepromišljena odluka neće utjecati na cjelokupni zadatak kao ni na ostale stanare, no ženski dio u kući se boji da će svi pasti zadatak. Svi su stanari odlučili sjesti i riješiti ovaj problem, no nitko nije mogao doći do riječi zbog predsjednice Ane i Tomislava.