Luka je Anezina simpatija: 'On je jako zgodan i inteligentan...'

Htjela to ona priznati ili ne, od početka Big Brothera jasno je da je Anezi 'bacila oko' na Luku. Nerijetko je navodila kako joj zapravo smeta razlika u godinama, jer ipak je starija od njega osam godina, te da je Luka prebalav, ali ipak ne može sakriti dragost koju osjeća prema njemu.

Foto: RTL televizija

Primijetilo se to već u zadatku kada je Luka morao postati najveći zavodnik u kući pa je oko bacio na Renatu. Tada je Anezi rekla kako će mu pokušati fokus s Renate prebaciti na sebe. I čini se da joj je pošlo za rukom.

Naime, dok je ležala Luki u naručju pričala je i s Bojanom te je rekla kako u vanjskom svijetu vjerojatno Luku ne bi ni primijetila jer ne bi imala povoda s njim pričati.

- Na prvu ću reći da je on zgodan muškarac, inteligentan, smiješan. Sve to stoji. Kao što je on to rekao za mene. Međutim, razmišljam kako bi vani došli u priliku da se upoznamo toliko - kaže Anezi koja se zapitala zašto bi van kuće išla s njim na kavu.

Foto: RTL televizija

- Kako bi ja vani slušala njegove filozofije? - pitala se Anezi te dodala da je njoj ljubav seksualna privlačnost plus ogromno prijateljstvo.

- Ja ne bi njega proglasila simpatijom da nije. Ono što je mene privuklo je njegova nutrina, način na koji razmišlja. Međutim ono za što ne bi imala sekunde strpljenja vani je njegovo baljezganje - kazala je Anezi Bojani. No njezin smiješak na licu, čini se, ipak odaje da bi lako podnijela i Lukino baljezganje.

Je li ovogodišnja sezona Big Brothera napokon dobila svoj prvi ljubavni par pogledajte danas u 20 sati na RTL-u.