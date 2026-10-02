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OTKRIO U EMISIJI

Matthew McConaughey bi za svoj zadnji obrok jeo tjesteninu iz Istre! 'Nazvao sam i vlasnika'

Piše Tina Ozmec-Ban,
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Matthew McConaughey bi za svoj zadnji obrok jeo tjesteninu iz Istre! 'Nazvao sam i vlasnika'
Foto: screenshot/Youtube
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Matthew McConaughey otkrio je kako bi za svoj posljednji obrok odabrao specijalitet iz Istre, tjesteninu iz restorana Meneghetti, koja mu je ostala u predivnom sjećanju još od ljetovanja 2022. godine

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U novoj epizodi 'Last Meals' na kanalu Mythical Kitchen, a u kojem svjetske zvijezde otkrivaju što bi jeli za svoj posljednji obrok, gostovao je holivudski glumac Matthew McConaughey. Među jelima koje je naveo našla se i tjestenina iz jednog restorana u Istri, točnije u Balama. 

Glumac je u Istri ljetovao 2022. godine, a koliko ga se dojmilo ovo jelo pokazuje i činjenica da i nakon četiri godine još uvijek razmišlja o njemu te bi ga rado jeo i za svoj posljednji obrok. Riječ je o tjestenini iz istarskog Meneghettija, a riječ je o tonnarellima s Gambero Rosso kozicama. Ono po čemu je jelo specifično su krema od kave i smeđi maslac, sastoji koji odstupaju od  klasičnih recepata. 

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U epizodi 'Last Meals' su i pričali o tjestenini koja je glumcu ostala u dobrom sjećanju, a voditelj i chef Josh Scherer otkrio je kako je kontaktirao vlasnika restorana. 

- Sjetio te se, sjetio se ovog jela koje je bilo na degustacijskom meniju - ispričao je te dodao kako je to jedno od najinteresantnijih jela koje je kušao. Glumac mu je poručio da je okus vrlo sličan tjestenini koju je jeo tada u Istri. 

Osim ove tjestenine, glumac je poručio da bi za svoj posljednji obrok jeo i bolonjez, coleslaw salatu koju priprema njegova supruga Camila, cheeseburger te još nekoliko jela. 

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