Na premijeru 'Braće' poveo je mamu koja je 'kriva' za sumnje da mu je Harrelson polubrat

Matthew McConaughey i Woody Harrelson jučer su prošetali crvenim tepihom u Los Angelesu na premijeri svoje nove serije 'Braća' koja će se od 23. rujna prikazivati na Apple TV+, a McConaughey je poveo i svoju mamu koja je zaslužna za nastanak serije.

'Braća' je prvi zajednički projekt dvojice glumaca nakon 'True Detectivea', a u seriji glume fikcionalizirane verzije samih sebe. Prijateljstvo glumaca potpuno se okreće naglavačke kada otkriju desetljećima staru tajnu: možda su braća. Istina izlazi na vidjelo na Matthewovu ranču u Austinu, gdje Woody dovodi svoju obitelj na prijeko potreban odmor nakon što se raspadne vjenčanje njegove kćeri.

- Dok Woody okreće ranč naglavačke u potrazi za istinom, Matthew se mora nositi s potpuno drugačijom krizom identiteta: mogućnošću da se kandidira za guvernera Teksasa. Rezultat je emotivna, kaotična i urnebesno smiješna priča o prijateljstvu, obitelji, slavi i zamršenoj granici između mita i stvarnosti - stoji u službenom opisu serije. Holland Taylor glumi McConaugheyjevu majku, Ma Mac, a glumačku postavu čine i Natalie Martinez, Brittany Ishibashi, Nolan Almeida, Ella Grace Helton, Noah Carganilla, Highdee Kuan i Oona Yaffe, dok je seriju osmislio producent serije 'The Office', Lee Eisenberg.

Serija je inspirirana stvarnim događajima iz dugogodišnjeg prijateljstva McConaugheyja i Harrelsona. Već se godinama nagađa da bi njih dvojica mogli biti u rodbinskoj vezi, a Harrelson je 2023. potvrdio da je njegov otac imao kratku vezu s McConaugheyjevom majkom, što je otvorilo mogućnost da su njih dvojica stvarno braća, piše Variety.

- Nismo napravili test, ali previše je situacija u kojima pomislim: 'Bože moj, koliko smo slični'. Stvari koje radi, stvari koje govori – jednostavno način na koji jest. To osjećam već godinama - rekao je Harrelson za časopis Esquire.

McCounaghey je na premijeru poveo i mamu Mary Kathlene McConaughey, koju od milja zovu MaMac, a koja je tijekom zajedničkog odmora u Grčkoj, Woodyju otkrila dugo čuvanu tajnu.

​- Iskreno, MaMac, Matthewova majka, rekla mi je to... poznavao sam je 25 godina i onda mi je iznenada kazala: 'Znala sam tvog oca'. Znate, s onom značajnom stankom, 'Znala sam... tvog oca'. Pomislio sam, 'oh, to je baš čudno, zašto mi to nikada nije spomenula u 25 godina', prisjetio se Harrelson. Objasnio je da je MaMac u tom trenutku bila prilično opuštena nakon što je popila malo vina, što ju je vjerojatno potaknulo na iskrenost. Razgovor se odvijao u neformalnoj atmosferi, ali je ostavio dubok trag. Harrelson je odmah osjetio da se iza te rečenice krije puno više od površnog poznanstva i da priča ima dublju pozadinu. Sličnu priču ispričao je i sam McConaughey u podcastu "Let's Talk Off Camera" još 2023. godine, kada je cijela saga i dospjela u javnost.

Foto: Aude Guerrucci

- U Grčkoj smo prije nekoliko godina sjedili i razgovarali o tome koliko su naše obitelji bliske. Moja mama je bila tamo i rekla je: 'Woody, znala sam tvog oca'. Svi su bili svjesni stanke koju je ostavila nakon riječi 'znala'. Bilo je to 'znala' s teškim značenjem, ispričao je Matthew. Nakon toga, glumci su počeli istraživati prošlost svojih obitelji. Otkrili su da je Woodyjev otac, Charles Harrelson, bio na dopustu iz zatvora u isto vrijeme kada su Matthewovi roditelji prolazili kroz svoj drugi razvod. Charles Harrelson bio je osuđeni plaćeni ubojica, osuđen na dvije doživotne kazne zbog ubojstva saveznog suca 1979. godine. Preminuo je u zatvoru 2007., a Woody je s njim imao vrlo ograničen kontakt tijekom odrastanja. S druge strane, Matthewovi roditelji imali su turbulentan odnos, višestruko su se razvodili i ponovno vjenčavali.

Jesu li glumci braća ili nisu, ostaje nepoznanica, ponajviše zbog McConaugheyjevog oklijevanja. Harrelson je spreman napraviti DNK test kako bi konačno saznali istinu, no njegov prijatelj ima ozbiljne rezerve.

​- Gledajte, Woodyju je malo lakše reći: 'Hajde, napravimo to', jer što on time riskira? Meni je malo teže jer on od mene traži da riskiram i pomislim: 'Čekaj malo, pokušavaš mi reći da moj otac možda nije moj biološki otac nakon 53 godine vjerovanja u to?' Ja imam malo više toga na kocki - objasnio je McConaughey svoj emotivni ulog u cijeloj priči.



