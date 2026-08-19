Matthew Perry slavio bi danas 57. rođendan: Evo što je dosad pokazala istraga njegove smrti

Matthew Langford Perry rođen je 19. kolovoza 1969. godine u američkom Williamstownu. Njegov otac John Bennett Perry bio je glumac, dok je majka Suzanne Langford radila kao glasnogovornica za medije kanadskog premijera Pierrea Trudeaua. Roditelji su mu se razišli dok je još bio beba pa je Matthew odrastao s majkom u Ottawi. Ona se poslije udala za novinara Keitha Morrisona, poznatog po radu na NBC-jevoj emisiji Dateline. U Kanadi je Perry pohađao školu Rockcliffe Park, gdje se sprijateljio s Justinom Trudeauom, budućim kanadskim premijerom. Kao dječak posebno se isticao u tenisu te je u ranim tinejdžerskim godinama bio nacionalno rangiran igrač. Međutim, nakon što se s otprilike 15 godina preselio u Los Angeles kako bi živio s ocem, shvatio je koliko je konkurencija u tenisu snažna. Sport koji mu je do tada predstavljao jednu od najvećih životnih strasti postupno je ustupio mjesto glumi.

Prvu filmsku ulogu dobio je još tijekom srednje škole, pojavivši se uz Rivera Phoenixa u filmu "A Night in the Life of Jimmy Reardon" iz 1988. godine. Prije velikog proboja okušao se i u televizijskim seriji "Second Chance", koja je poslije preimenovana u "Boys Will Be Boys", a pojavljivao se i u serijama "Empty Nest" i "Growing Pains". Slijedili su "Sydney" i "Home Free", no nijedan od tih projekata nije mu donio dugotrajan uspjeh.

Svjetska slava s "Prijateljima"

Sve se promijenilo 1994. godine. Perry je dobio ulogu Chandlera Binga u novoj humorističnoj seriji o šestero mladih prijatelja koji žive u New Yorku. "Prijatelji" su vrlo brzo prerasli u televizijski fenomen i postali jedna od najpopularnijih humorističnih serija svih vremena.

Perryjev Chandler osvojio je publiku osebujnom kombinacijom nesigurnosti, inteligencije, sarkazma i humora kojim se često branio od neugodnih situacija. Uz njega su glavne uloge tumačili Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc i David Schwimmer. Šestero glumaca postalo je iznimno povezano i izvan seta, a zajedno su pregovarali i o svojim ugovorima. Na vrhuncu uspjeha svaki od njih zarađivao je milijun dolara po epizodi. Serija je tijekom prikazivanja ostvarila 62 nominacije za nagradu Emmy, a Perry je 2002. nominiran za najboljeg glavnog glumca u humorističnoj seriji.

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Chandlerova veza s Monicom Geller, koju je glumila Courteney Cox, postala je jedna od najvažnijih ljubavnih priča serije. Likovi su se vjenčali, posvojili blizance i na kraju odlučili napustiti grad i preseliti se u predgrađe. Kada su "Prijatelji" završili u svibnju 2004., iza njih je bilo deset godina televizijske povijesti, a Perry je već bio jedna od najprepoznatljivijih zvijezda svoje generacije.

No upravo u godinama najveće slave odvijala se njegova najteža osobna borba. Perry je imao ozbiljne probleme s alkoholom i lijekovima na recept. Godine 1997. otišao je na liječenje zbog ovisnosti o Vicodinu, a 2001. ponovno je bio na rehabilitaciji. Borba se nastavila i tijekom sljedećih godina. U autobiografiji "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" iz 2022. napisao je da je na pokušaje postizanja trijeznosti potrošio više od sedam milijuna dolara te da je najmanje 15 puta boravio na rehabilitaciji.

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- Bio sam onaj lik koji je želio biti poznat. Para mi je izlazila na uši, jako sam htio biti poznat. Želio sam pozornost, želio sam novac i želio sam najbolje mjesto u restoranu - govorio je Perry u intervjuu za New York Times 2002. godine.

Unatoč vlastitim problemima, Perry je nastojao pomoći ljudima koji su prolazili kroz slične teškoće. Zalagao se za reformu sustava sudova za osobe ovisne o drogama, a svoju nekadašnju kuću u Malibuu jedno je vrijeme pretvorio u ustanovu za trijezan život muškaraca pod nazivom Perry House.

Život nakon Chandlera Binga

Paralelno s "Prijateljima", Perry je gradio filmsku karijeru. Glumio je sa Salmom Hayek u romantičnoj komediji "Fools Rush In", s Chrisom Farleyjem u filmu "Almost Heroes" te s Neve Campbell u "Three to Tango". Veći komercijalni uspjeh postigao je filmom "The Whole Nine Yards" iz 2000. godine, u kojem je nastupio uz Brucea Willisa i Amandu Peet. Film je zaradio više od 57 milijuna dolara i dobio nastavak "The Whole Ten Yards".

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Jednu od zapaženijih dramskih uloga ostvario je 2006. u televizijskom filmu "The Ron Clark Story", za koji je nominiran za Emmy i Zlatni globus. Nastavio je raditi na televiziji u serijama "Studio 60 on the Sunset Strip", "Mr. Sunshine" i "Go On". Od 2015. glumio je Oscara Madisona u novoj verziji serije "The Odd Couple", koja se prikazivala tri sezone. Imao je i uloge u serijama "The Good Wife" i "The Good Fight", dok je Teda Kennedyja utjelovio u miniseriji "The Kennedys After Camelot".

Nikada nije stao pred oltar

Njegov privatni život također je često privlačio pozornost javnosti. Perry se nikada nije oženio. Bio je u vezama s nekoliko poznatih žena, među kojima su bile Julia Roberts i Lizzy Caplan. U studenome 2020. zaručio se s Molly Hurwitz, ali par je u svibnju sljedeće godine objavio prekid zaruka.

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Dugogodišnja ovisnost ostavila je ozbiljne posljedice na njegovo zdravlje. Još 2000. bio je hospitaliziran zbog pankreatitisa, a posebno dramatično razdoblje uslijedilo je 2018. godine, kada je zbog gastrointestinalne perforacije hitno primljen u bolnicu. U svojoj autobiografiji otkrio je da mu je debelo crijevo puknulo kao posljedica zlouporabe opijata. Proveo je oko pet mjeseci u bolnici, dva tjedna bio je u komi, a neko vrijeme priključen na aparate za održavanje života.

- Liječnici su mojoj obitelji rekli da imam tek dva posto šanse za život - napisao je u autobiografiji. Tijekom oporavka devet mjeseci koristio je kolostomsku vrećicu te je prošao najmanje 14 operacija.

Iznenadna smrt i opsežna istraga

Matthew Perry iznenada je preminuo 28. listopada 2023. godine u dobi od 54 godine. Njegov pomoćnik pronašao ga je bez svijesti u bazenu njegova doma u Los Angelesu. Prema nalazu medicinskog istražitelja okruga Los Angeles, glavni uzrok smrti bili su akutni učinci ketamina, dok su utapanje, bolest koronarnih arterija i učinci buprenorfina navedeni kao čimbenici koji su pridonijeli smrti. Smrt je službeno proglašena nesretnim slučajem.

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Okolnosti njegove smrti su potaknule opsežnu istragu jer je količina ketamina pronađena u njegovu organizmu bila znatno veća od one povezane s terapijom ketaminskim infuzijama koju je primao zbog depresije i anksioznosti. Policija Los Angelesa i američka Agencija za suzbijanje droga istraživale su izvor ketamina, a u kolovozu 2024. pet osoba optuženo je u vezi s njegovom smrću. Među njima bili su njegov osobni pomoćnik, dvojica liječnika i prodavačica narkotika poznata pod nadimkom "Ketamine Queen".

Kenneth Iwamasa, bivši osobni asistent glumca Matthewa Perryja, ove je godine osuđen na 41 mjesec zatvora zbog svoje uloge u smrti zvijezde serije "Prijatelji". Iwamasa je priznao krivnju za udruživanje radi distribucije ketamina s posljedicom smrti. U sklopu nagodbe, priznao je da je Perryju višekratno ubrizgavao drogu bez medicinske obuke, uključujući i smrtonosnu dozu. Uz zatvorsku kaznu, Iwamasi je naložena i novčana kazna od 10.000 dolara.