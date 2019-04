MC Stojan rasplesao hrvatske policajke: Čagale uz 'La Miami'

Stihovi La Miami, La Miami u manje od godinu dana 'pokorili' su Balkan, a srpski pjevač Marko Stojković (36) poznatiji kao MC Stojan, kada su pregledi na YouTubeu u pitanju, može stati rame uz rame sa svjetskim izvođačima.

Za pjesmom su poludjeli svi. Tinejdžeri, studenti, doktori, automehaničari, ali i policajci. Video u kojem dvije policajke plešu uz narodnjačke stihove postao je pravi hit, a i Stojke ga je objavio na svom Instagram profilu na kojem ima pola milijuna pretplatnika. Na pitanje je li ovakvo ponašanje pokazuje kako dotične djevojke ne vode računa o dostojanstvu policijske službe, odgovorili su nam iz MUPA.

Foto: pixsell/instagram

- Navedena snimka nastala je još u listopadu prošle godine u prostorima Policijske akademije, kada su se dvije polaznice Policijske škole snimale prilikom pjevanja u službenoj odori. S obzirom na činjenicu da se radilo o samom početku njihovog školovanja kada nisu bile svjesne posljedica objavljivanja takvog videa na društvenim mrežama, s polaznicama je obavljen razgovor te izrečeno upozorenje na poduzimanje mjera sukladno Statutu Policijske škole - rekli su nam iz policije.

Popularni pjevač, otkrio nam je, kako djevojkama daje punu podršku, ali kako ovo nije prvi put da policajci plešu na njegov hit.

- Policajci u Americi poslali su mi video-snimku na kojoj plešu uz moje hitove. Koliko je to oduševilo moju publiku govori i brojka od 750 tisuća ljudi koji su pogledali taj video - rekao je pjevač.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Marko je karijeru započeo prije desetak godina, a još kao dječak maštao je o velikim pozornicama i reflektorima. Danas živi svoj san, a u vlastiti uspjeh nikada nije sumnjao.

- Gradio sam svoju karijeru korak po korak. Trudio sam se da svaka pjesma ima neku svoju priču. San svakog pjevača je da ima megahit u svojoj karijeri. S pjesmom La Miami stvari su se promijenile. Iako, volim reći da je sve išlo nekom logičnom, uzlaznom putanjom - rekao nam je Marko i dodao kako bi, kada je u pitanju hrvatska estrada, volio snimiti duet s popularnom grupom Connect.

- Grupa Connect mi je zanimljiva. Trude se, rade i stvarno su dobri. Imamo sličan glazbeni stil - kaže MC Stojan, koji za razliku od većine pjevača, svaki dan izdvoji minimalno jedan sat kako bi odgovorio brojnim obožavateljicama koje mu na društvenim mrežama šalju poruke .Na naše pitanje o ljubavnom statusu odgovorio je kratko: 'Nikada nisam sam. Uvijek imam nekog pored sebe'.

Foto: pixsell/instagram

Iako izbjegava pričati o privatnom životu, otkrio nam je što djevojka mora imati kako bi osvojila njegovo srce.

- Mora biti jako ambiciozna. Mora imati ciljeve u životu i mora razumjeti moj posao koji nije niti malo lagan. Slava me nikada nije promijenila, ali su se mijenjali ljudi oko mene. Nemam problema s djevojkama koje žele biti sa mnom jer sam poznat. Dovoljna mi je minuta da to prepoznam. Takve me nikada nisu privlačile - rekao je pjevač i dodao kako na estradi postoji dosta ljubomornih kolega.

- U slobodno vrijeme ne družim se često s kolegama. Većina ih funkcionira isto: Kada te vide sve je super, a kasnije pričaju loše o tebi. Takvu situaciju sam proživio puno puta. Moj savjet je da gledaju sebe i svoje pjesme te da se trude napraviti dobar projekt. Imam jednu tetovažu koja kaže: Jedina pobjeda je pobijediti samog sebe. To je srž svega. Drugi me ne zanimaju - dodao je Stojan. U intervjuu nam je otkrio kako je njegov prvi nastup van Srbije bio upravo u Zagrebu na Šalati.

- Nemam riječi kada su Hrvati u pitanju. Doista fantastični narod koji me uvijek lijepo ugosti. Prošao sam cijelu Hrvatsku i stvarno sam oduševljen - rekao je Marko, a na pitanje jesu li ljepše Zagrepčanke ili Dalmatinke, odgovorio je kratko.

- Najljepše žene su žene s prostora bivše Jugoslavije - izjavio je.

Foto: Instagram

MC Stojan, osim uspjehom na poslovnom planu, može se pohvaliti i s diplomom s Ekonomskog fakulteta, a svojim obožavateljima često govori i o važnosti školovanja i obrazovanja.

Zagrepčani će uskoro, točnije 18.5 dolazi u Domu Sportova moći uživati uz najveće hitove poput 'Alo', 'La Miami'..., a Mc Stojan, tvrdi kako pripreme, ali i prodaja karata, za sada idu jako dobro.

- Prodano je dosta karata iako ima još više od mjesec dana do koncerta. Ovim putem želim pozvati ljude da što prije kupe svoju ulaznicu. Očekujemo sjajan koncert, a ja ću se potruditi da svojoj publici dam nešto drugačije. Nešto što do sada još nisu vidjeli - zaključio je Marko.

