Meg Ryan stigla je u Sarajevo: Dobit će počasnu nagradu SFF-a

Holivudska glumica Meg Ryan stigla je u ponedjeljak navečer u Sarajevo. Ona je jedna od gostiju Sarajevo Film Festivala koji traje od 16. do 23. kolovoza, a u utorak će joj biti uručena i počasna nagrada Srce Sarajeva za doprinos filmskoj industriji, javlja Klix.

Danas će Ryan održati i masterclass koji će moderirati nagrađivani bosanskohercegovački redatelj Danis Tanović, a to će biti posebna prilika za uvid u ključne aspekte karijere Meg Ryan i njen novi film 'What Happens Later', koji će također biti prikazan na SFF-u.

Meg Ryan stigla na Sarajevo Film Festival | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Tu romantičnu komediju Ryan je režirala, napisala scenarij i u njoj glumi zajedno s Davidom Duchovnyjem. To je njeno drugo redateljsko djelo, nakon nezavisnog filma 'Ithaca' iz 2015. godine.

Meg Ryan će također publici SFF-a predstaviti posebnu projekciju svoje hit romantične komedije iz 1998. godine 'Imaš poruku'.

- Meg Ryan osvojila je naša srca na prvi pogled. Ne samo da nas je sve očarala svojim nezaboravnim izvedbama, već je dokazala i svoju vještinu iza kamere kao redateljica i scenaristica. Čast nam je dodijeliti joj Srce Sarajeva - kazao je ranije Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala.

Meg Ryan je stekla široko priznanje za prvu ulogu nominiranu za Zlatni globus, kao Sally Albright u filmu 'Kad je Harry sreo Sally', u režiji Roba Reinera i po scenariju Nore Ephron.

Nastavila je glumiti u hit romantičnoj komediji Nore Ephron 'Romansa u Seattleu' u kojoj je glumila s Tomom Hanksom, što joj je donijelo drugu nominaciju za Zlatni globus.

Njena posljednja suradnja s Ephron i Hanksom bila je romantična komedija 'Imaš poruku' koja je Ryan ponovno donijela međunarodno priznanje i treću nominaciju za Zlatni globus.

Također je dobila priznanja za svoje jedinstvene dramske portrete, uključujući ulogu uz Denzela Washingtona kao prva vojnikinja nominirana za Medalju časti u filmu 'Hrabrost ratnika' u režiji Eda Zwicka, te za izvedbu žene s problemom alkoholizma u filmu Luisa Mandokija 'Kad muškarac voli ženu' u kojemu glumi s Andyjem Garciom.

USA - 11th Annual Governors Awards - Los Angeles | Foto: Kathy Hutchins/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Za film Sundance Instituta 'Obećana zemlja' osvojila je nominaciju za Independent Spirit Award.

Počasno Srce Sarajeva ustanovljeno je 2005. s ciljem odavanja priznanja pojedincima za izuzetan doprinos afirmaciji i razvoju filmske industrije te podršci i razvoju Sarajevo Film Festivala.