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SVI 'POHRLILI' PO SADRŽAJ

Megan Fox je na platformi za odrasle: Brzo se srušila stranica

Piše Stela Kovačević,
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Megan Fox je na platformi za odrasle: Brzo se srušila stranica
Foto: instagram
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Stranica se ubrzo nakon pokretanja našla pred neočekivanim problemom. Zbog velikog broja posjetitelja koji su pohrlili pogledati njezin ekskluzivni sadržaj, platforma je više puta pala

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Glumica Megan Fox (40) zapalila je društvene mreže provokativnim fotografijama. Na njima pozira u seksi izdanju dok se brčka u bazenu, a krupnim kadrom svoje stražnjice posebno je zagolicala maštu pratitelja. Ispod objave zagonetno je napisala: “Moj neo-noir erotski triler”.

Onima koji žele znati o čemu je riječ, poručila je da prate njezine objave na društvenim mrežama. Nedugo nakon toga otkrila je što priprema i razveselila mnoge.

Naime, pokrenula je vlastitu platformu za ekskluzivan sadržaj za odrasle, na kojoj će obožavateljima nuditi fotografije i videzapise koje neće moći pronaći nigdje drugdje. 

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Njezin potez izazvao je velik interes, a stranica se ubrzo nakon pokretanja našla pred neočekivanim problemom. Zbog velikog broja posjetitelja koji su pohrlili pogledati njezin ekskluzivni sadržaj, platforma je više puta pala.

Fox se potom oglasila na Instagramu i poručila pratiteljima: 'Stalno rušite stranicu, rade na tome da je ponovno osposobe'. Prema pisanju stranih medija, stranica je kasnije ponovno proradila.

Ipak, Fox ne želi biti samo još jedno poznato lice na platformi. Postala je i suvlasnica Subs.coma, koji je suosnovao Tim Stokely, jedan od osnivača OnlyFansa.

- Žene su desetljećima slušale da je vidljivost moć, dok je netko drugi posjedovao platformu, publiku ili njihov imidž. Zanima me što se događa kada žene posjeduju sve troje - poručila je glumica, objašnjavajući svoju odluku.

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