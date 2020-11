A post shared by Megan Fox (@meganfox) on Nov 1, 2020 at 12:23am PDT

Green je prvo jednom ljubomornom reakcijom na Meganinu objavu\u00a0pokazao da mu njezina nova veza s glazbenikom Machine Gun Kellyjem (30) nije najbolje 'sjela', a za No\u0107 vje\u0161tica posva\u0111ali su se zbog naizgled banalne fotografije na dru\u0161tvenim mre\u017eama, no u tom potezu glumica je vidjela puno vi\u0161e.\u00a0

-\u00a0Za\u0161to Journey mora biti na ovoj fotografiji? Nije ih te\u0161ko izrezati. Ili odabrati fotografiju na kojoj nisu djeca. I ja sam se odli\u010dno zabavila s njima za No\u0107 vje\u0161tica pa mo\u017ee\u0161 vidjeti da ih nema na mom profilu. Znam da voli\u0161 svoju djecu, no ne razumijem za\u0161to ih ne mo\u017ee\u0161 prestati objavljivati na Instagramu!?\u00a0Toliko \u017eelip stvoriti pri\u010du da sam ja najgora majka koje nikad nema, a da si ti posve\u0107eni otac godine. Kod tebe su pola vremena. \u010cestitam, divna si osoba! Za\u0161to ti je potreban odgovor javnosti kad je dovoljno da vidi\u0161 da te tvoja djeca vole? - upitala ga je javno Fox, a nakon njezinog komentara on je fotografiju s najmla\u0111im sinom uklonio s dru\u0161tvenih mre\u017ea.

Megan Fox napala bivšeg muža zbog fotografije: 'Čestitam! Ti si otac godine, a ja sam najgora'

Brian Austin Green, zvijezda nekad popularne teen serije 'Beverly Hills, 90210' s Megan Fox ima tri sina, a razveli su se nakon što su 15 godina bili skupa. Najavili su da će ostati u dobrim odnosima, ali je ipak zaiskrilo.

<p>U svibnju je glumac <strong>Brian Austin Green </strong>(47) potvrdio da su se on i glumica <strong>Megan Fox</strong> (34) rastali. Rekao je kako oboje smatraju da je to najbolja odluka, a Brian je nakon razvoda rekao kako će on Megan uvijek voljeti, ali da je jednostavno došlo vrijeme da krenu dalje.</p><p>Najavili su i kako će definitivno ostati u dobrim odnosima, da će im na prvom mjestu i dalje biti sinovi <strong>Noah</strong>,<strong> Bodhi</strong> i <strong>Journey </strong>i njihova dodobrobit te da će ih zajedno odgajati, no sve češće se javno prepucavaju.</p><p>Green je prvo jednom ljubomornom reakcijom na Meganinu objavu pokazao da mu njezina nova veza s glazbenikom <strong>Machine Gun Kellyjem </strong>(30) nije najbolje 'sjela', a za Noć vještica posvađali su se zbog naizgled banalne fotografije na društvenim mrežama, no u tom potezu glumica je vidjela puno više. </p><p>- Zašto Journey mora biti na ovoj fotografiji? Nije ih teško izrezati. Ili odabrati fotografiju na kojoj nisu djeca. I ja sam se odlično zabavila s njima za Noć vještica pa možeš vidjeti da ih nema na mom profilu. Znam da voliš svoju djecu, no ne razumijem zašto ih ne možeš prestati objavljivati na Instagramu!? Toliko želip stvoriti priču da sam ja najgora majka koje nikad nema, a da si ti posvećeni otac godine. Kod tebe su pola vremena. Čestitam, divna si osoba! Zašto ti je potreban odgovor javnosti kad je dovoljno da vidiš da te tvoja djeca vole? - upitala ga je javno Fox, a nakon njezinog komentara on je fotografiju s najmlađim sinom uklonio s društvenih mreža.</p>