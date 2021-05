Glumica je rođena 16. svibnja 1986. u malom planinskom gradiću Oak Ridge u saveznoj državi Tennessee, jedno od dva tajna mjesta gdje je Amerika gradila atomsku bombu. Njezin otac po zanimanju je službenik za uvjetne otpuste, a majka kućanica.

- Moj je tata lovio patke i mama bi ih kuhala u loncu. Živjeli smo skromno. Imali smo vrlo malo novca - prisjetila se Megan u intervju za GQ časopis 2009. Odgojena u pentekostnoj vjeri, 12 godina je pohađala katoličku školu. Nije smjela imati dečka ili pozvati prijatelje u obiteljsku kuću.

Njezini roditelji razveli su se kada je imala tri godine. Megan je ostala živjeti s mamom, koja se kasnije preudala i preselila obitelj na Floridu, a tatu je rijetko viđala. Satove glume i plesa počela je pohađati s pet godina.



- Željela sam biti glumica od svoje druge godine. Moja mama je rekla da je to jedino što sam ikad rekla da želim raditi. Kad sam imala 4 ili 5 godina, gledala sam 'Čarobnjaka iz Oza' i godinu dana sam molila mamu da me zove Dorothy. Kad mi je objasnila da Dorothy nije stvarna, da je glumica glumi, odlučila sam da želim biti glumica - rekla je za The New York Times 2009.



Postala je model sa 14 godina i putovala na audicije u L.A.- u., a kao statist se s 15 godina pojavila u filmu 'Zločesti dečki 2'.

- Snimali su klupsku scenu i uveli su me unutra. Nosila sam bikini sa zvijezdama i prugama, crveni kaubojski šešir i štikle od pet centimetara - prisjetila se tijekom intervjua s Jimmyjem Fallonom (46).



Kao sedamnaestogodišnjakinja se preselila u L.A. i zaposlila se u kafiću u kojem je radila odjevena u bananu.

- Mogla sam birati između jabuke i banane, a bananu sam odabrala jer u njoj izgledam vitkije - priznala je Megan u showu Ellen DeGeneres 2012.



Ubrzo je dobila sporednu ulogu u filmu s Lindsay Lohan (34) 'Kraljica škole', a s 18 je započela raditi na sitcomu, 'Hope & Faith', u New Yorku. Uloga po kojoj je većina pamti i koja joj je donijela slavu je lik Mikaela Banes u filmu Transformers iz 2007. godine, uz Shia LaBeoufa (34). Više puta su je proglašavali mlađom verzijom glumice Angeline Jolie (45), a magazin FHM ju je 2008. smjestio na prvo mjesto liste 100 najseksi žena na svijetu.

- Zapravo je moj jedini posao izgledati privlačno. Bila sam toliko ljuta zbog toga - rekla je Megan priznajući da je za njezin uspjeh zaslužan njezin izgled.

Na press konferenciji za film 'Tijelo lijepe Jennifer', koji nije dobro prošao na kino blagajnama, a kroz komediju i horor prikazuje kako se mlade žene vide u svijetu, a posebno kako ih mladi muškarci hiperseksualziraju, Megan je usporedila Michaela Baya (56), redatelja 'Transformera' sa Hitlerom. Zbog te izjave njezin otkaz je zatražio Steven Spielberg (74), producent filma.

Njezina filmska karijera nije išla u pravom smjeru, pa je zahvaljujući izazovnom izgledu počela glumiti u glazbenim spotovima i skidati se za editorijale donjeg rublja. - Patim od kompleksa manje vrijednosti i u stalnom sam strahu od ismijavanja - priznala je za Rolling Stone 2009., dodajući kako je ranjiva, ali agresivna.

Na setu sitcoma 'Hope&Faith', kao 17- godišnjakinja upoznala je 30- godišnjeg glumca Briana Greena (47), zvijezdu američke teen serije 'Beverly Hills, 90210'. Par se vjenčao u lipnju 2010. godine. - Upoznao sam Megan na setu njezine serije i bila je stvarno mlada. I rekao sam si: 'Ovo se ne može dogoditi. Ovo se neće dogoditi, nema šanse.' I tako sam otišao, a ona je bila stvarno ustrajna - rekao je Green.

- Ako želite da potraje, morate se potruditi. Bit ćemo zajedno koliko uspijemo, to nije nešto što možemo potpuno kontrolirati - zaključila je Megan u intervjuu za magazin Cosmopolitan.

Nakon 15 godina zajedno i troje djece: Noaha (8), Bodhija (7) i Journeya (4), odlučili su se za razvod braka. - Ne mogu se ljutiti na nju, ona to nije tražila, to se jednostavno dogodilo, to nije bila njezina odluka, jednostavnu ju je preplavio taj osjećaj i onda smo donijeli odluku da se malo razdvojimo. Imali smo izvanredan brak i uvijek će me voljeti, kao i ja nju - glumac je potvrdio razvod u svibnju prošle godine.

Iako su nakon razvoda imale nesuglasice vezane za alimentaciju i objavljivanje slika djece na Instagramu, oboje su krenuli dalje. Nakon snimanju filma "Midnight in the Switchgrass i pojavljivanja u video spotu 'Bloody Valentine', Meghan je prohodala sa reperom Machine Gun Kellyjem (31).

- Iste minute kad smo se našli u prostoriji postojala je ta neka neopisiva kemija. Umjesto srodne duše, ovo je bio blizanački plamen, a to je spiritualni koncept povezanosti dvaju duša. Dakle mi smo zapravo dvije polovice iste duše. To sam mu rekla čim sam to osjetila - objasnila je Fox za ET.

'Čekao sam čitavu vječnost da te ponovno pronađem' - napisao je u opisu crno-bijele fotke.

Gostujući kod Kelly Clarkson (39), glumica je izjavila kako dok leti avionom uvijek sluša samo pjesme Britney Spears jer vjeruje da će ju to spasiti od nesreće.

- Znam sa sigurnošću da mi nije sudbina umrijeti dok slušam album Britney Spears (39). Zato svaki put stavim na uši njenu muziku i ne doživim nikakvu nesreću - objasnila je glumica.

Najseksi žena svijeta, negira korištenje kozmetičkih zahvata, iako joj je s godinama lice postalo čvršće, a nos uži.