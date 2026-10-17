Megan Fox u grudnjaku briše suze buntom novčanica, a njen bivši šeće s drugom po Italiji

Glumica Megan Fox privukla je pažnju najnovijom objavom na Instagramu. Na fotkama Megan pozira u ružičastom donjem rublju sa crnom čipkom dok leži na krevetu prekrivenom novčanicama od sto dolara.

- Bacam čaroliju na vas, neka se svi vaši zli pogledi pretvore u obilje za mene - napisala je glumica u opisu ispod fotografija.

Megan je ove provokativne fotke objavila nedugo nakon što su se pojavile fotografije njezina bivšeg zaručnika, glazbenika Colsona Bakera, poznatijeg kao Machine Gun Kelly, koji je viđen u društvu druge žene. Naime, on je fotografiran u talijanskom gradu Comu s nepoznatom plavušom, a na fotografijama se vidi kako zajedno hodaju i drže se za ruke, što je dodatno potaknulo nagađanja o njegovu ljubavnom životu nakon prekida s Fox.

Foto: OConnor/AFF-USA.com/PRESS ASSOCI

Podsjetimo, Megan Fox i Machine Gun Kelly imali su buran odnos. Zaručili su se, no do vjenčanja nikada nije došlo, a njihovoj je vezi naposljetku došao kraj. Glumica je o njihovom odnosu, drugim teškim iskustvima iz ljubavnog života te spontanom pobačaju koji je doživjela pisala u zbirci poezije 'Lijepi dečki su otrovni' ('Pretty Boys Are Poisonous').

Foto: Instagram

Atraktivna glumica je u međuvremenu pokrenula i vlastitu stranicu s ekskluzivnim sadržajem na platformi Subs.com, gdje pretplatnicima nudi fotografije, videe i objave koje se ne mogu naći na njezinim društvenim mrežama. Za promociju stranice objavila je niz odvažnih fotografija, a interes je bio toliki da se njezina stranica zbog velikog broja posjetitelja više puta rušila odmah nakon pokretanja. Fox je ujedno i suvlasnica platforme, čiji je jedan od osnivača Tim Stokely, poznat kao jedan od tvoraca OnlyFansa.