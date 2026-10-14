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DEMANTIRA NAVODE

Machine Gun Kelly: 'Ne žalim zbog prekida s Fox, ta je objava lažnija od silikonskih grudi'

Piše Magdalena Mucić,
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Machine Gun Kelly: 'Ne žalim zbog prekida s Fox, ta je objava lažnija od silikonskih grudi'
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Foto: OConnor/AFF-USA.com/PRESS ASSOCI
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Na platformi X pojavila se objava u kojoj se tvrdi da MGK žali što je uništio vezu s najljepšom ženom na svijetu. Reper nije odlio prokomentirati ju

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Machine Gun Kelly (36) zanijekao je da žali zbog prekida s Megan Fox (40), nakon što se platformom X počela širiti objava koja mu se pripisuje, a u kojoj stoji da si nikada neće oprostiti što je upropastio vezu s djevojkom svojih snova.

- Taj je 'tvit' lažniji od silikonskih sisa, napisao je reper ispod objave. 

Foto: Instagram/kerolaychaves

Reper, pravim imenom Colson Baker, reagirao je na objavu u kojoj se nalaze fotografije Fox i screen-shot objave u kojoj MGK izražava žaljenje zbog prekida. U lažnoj objavi piše da je zbog fotografija Fox poželio baciti mobitel o zid. Navodno je napisao da je imao 'najzgodniju ženu koja je ikada hodala ovim planetom, a bila je zaljubljena u mene', ali da je uspio 'sve upropastiti'. 

- Zamislite da upropastite vezu s djevojkom svojih snova, a onda morate gledati kako vas cijeli svijet podsjeća na to koliko je lijepa. Nikada si to neću oprostiti, stoji u objavi. 

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Fox i MGK bili su u vezi od 2020., zaručili su se 2022., no nisu se stigli vjenčati jer su u međuvremenu prekinuli krajem 2024. Nekoliko mjeseci kasnije dobili su kćer Sagu Blade, rođenu u ožujku 2025. U ožujku je Fox na Instagramu objavila niz fotografija na kojima nosi crne kratke hlače, sunčane naočale i crni grudnjak s tankim naramenicama.

Foto: Instagram/Nevena Rendeli

- Ljubav je bila najokrutnije čudovište od svih, napisala je uz objavu, a MGK je komentirao: 'Presretan sam što smo dobili dijete'.
MGK je također javno pohvalio Fox zbog njezina roditeljstva. Tijekom gostovanja u emisiji 'Today with Jenna and Friends' u kolovozu, pohvale koje je dobio za to što je dobar otac preusmjerio je na Fox.

- Želim da se sve čestitke upućene meni preusmjere na Megan jer ona zapravo obavlja sav posao. Ja samo sviram gitaru i molim se da beba bude sretna, rekao je MGK. Fox ima i sinove Nou, Bodhija i Journeyja s bivšim suprugom Brianom Austinom Greenom. MGK iz prijašnje veze ima i stariju kćer Casie, piše People. 

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