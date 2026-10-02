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Megan Fox reklamira lijek za erektilnu disfunkciju: 'Rođena sam za ovo, ne postoji bolja'

Piše 24sata,
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Megan Fox reklamira lijek za erektilnu disfunkciju: 'Rođena sam za ovo, ne postoji bolja'
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Foto: YouTube/screenshot
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Glumica je novo lice kampanje zdravstvene kompanije Ro za njihov lijek na recept Ro Sparks. U reklami doslovno glumi njegovu ljudsku verziju, a cijela je kampanja puna dvosmislenih šala i seksualnih aluzija

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Megan Fox (40) pojavila se u ulozi u kakvoj je još nismo vidjeli. Glumica je odjenula uski crveni kombinezon, stala pred kamere i utjelovila lijek za erektilnu disfunkciju.

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Fox je novo lice kampanje zdravstvene kompanije Ro za njihov lijek na recept Ro Sparks. U reklami doslovno glumi njegovu ljudsku verziju, a cijela je kampanja puna dvosmislenih šala i seksualnih aluzija. 

- Osobno osjećam kao da sam možda rođena za ovo. Ne postoji bolja osoba koja je mogla sudjelovati u ovome - rekla je glumica za People

Foto: YouTube/screenshot

U reklami pozira u uskom crvenom kombinezonu s logom Ro Sparks, dok gledateljima kroz šalu objašnjava kako tretman funkcionira.

- Ako mi ga propišu, pojavim se ravno na tvojim vratima. Ne brini, moje je pakiranje vrlo diskretno - govori Fox u jednom dijelu reklame. 

Foto: YouTube/screenshot

Iako je kampanja provokativna, Fox kaže da cilj nije ismijavanje erektilne disfunkcije. Upravo suprotno. Želi da se o problemu koji pogađa mnoge muškarce govori bez srama.

- Zašto nešto što je već teška tema činiti još težim? Već djeluje ozbiljno, pa neka barem bude zabavno - poručila je.

Foto: YouTube/screenshot

Dodala je kako muškarci problem često povezuju s vlastitim identitetom i osjećajem muškosti te smatra da bi stigma oko erektilne disfunkcije trebala nestati.

- Niste pokvareni. Nešto nije u redu s vama. O tome možete razgovarati. Ne morate to skrivati - rekla je Fox.

Foto: YouTube/screenshot

Zanimljivo je da je glumica prije snimanja očekivala upravo suprotan problem. Mislila je da će od autora kampanje morati tražiti više humora, seksipila i provokacije, no scenarij je na kraju bio toliko provokativan da ih je njezin tim zamolio da ga malo ublaže.

- Oni su stvarno otišli do kraja sa šalama i aluzijama, što mi se sviđa - priznala je. 

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Fox je naglasila i da erektilna disfunkcija nije problem samo jedne osobe jer utječe na intimnost cijelog para. Kaže da svaka dugotrajna veza prolazi kroz uspone i padove te da su tad razgovor i podrška partneru posebno važni. 

- Na istoj smo strani. Želimo isto. Napravimo ovo zajedno - zaključila je.

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