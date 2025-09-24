Meghan je dobila neočekivanu ponudu za posao u V. Britaniji

Zamislite ovo, uključite radio i umjesto poznatog glasa voditelja, kroz eter vam se javi Meghan Markle (44). Zvuči nevjerojatno, ali moglo bi postati stvarnost. Vojvotkinja od Sussexa nedavno je u svojoj Netflixovoj seriji 'With Love, Meghan' otkrila da joj iz britanskog života najviše nedostaje radio stanica 'Magic'.

Riječ je o postaji poznatoj po najvećim hitovima od 80-ih do danas. Njezina pohvala bila je dovoljna da glavni urednik, Paul Sylvester, iskoristi trenutak i pošalje javni poziv.

- Ponuda je na stolu. Ako vojvotkinja želi voditi emisiju, dobrodošla je - rekao je na konferenciji 'Radiocentrea Tuning In'.

POGLEDAJTE VIDEO:

I to nije bila samo usputna šala. Sylvester je poziv potvrdio i na društvenoj mreži X. Kratko, jasno i javno: 'Upravo sam to rekao.'

Da Meghan u eteru ne bi bila izgubljena, jasno je odavno. Njezin glazbeni ukus naginje retro hitovima, onim pjesmama koje vas, dok čekate na semaforu, natjeraju da pjevate i zaboravite da vas itko vidi. Kad joj je France dobacio da je Magic 'bapska stanica', Meghan se nasmijala i rekla da će 'onda ona biti ta baka'.

Foto: Yaroslav Sabitov/PRESS ASSOCIATI

Glazbu je prenijela i na svoju djecu. Archie i Lilibet sve manje traže Kidz Bop, a sve više playlistu koju Meghan naziva 'Mom Jeans', retro miks starih pop i soft rock dragulja. A tko je ikad čuo klince da traže Jamesa Taylora ili Whitney Houston? Kod Meghan to je stvarnost.

Na snimanju svoje serije imala je čak i posebnu playlistu od 19 pjesama koja je dizala energiju na setu. Ella Fitzgerald, Whitney Houston, James Taylor, sve klasici.

- Snimanje druge sezone bilo je zabavnije nego što možete zamisliti. Dio toga? Glazba - napisala je Meghan na Instagramu.

Foto: Mario Anzuoni