Meghan kandidati za posao ne smiju gledati u oči niti pričati?

Meghan Markle (45) navodno je vrlo nepristojna prema kandidatima koji se prijave za posao u njenom kućanstvu.

Izvor za PageSix tvrdi kako bi to moglo stvoriti komplikacije Meghan sad kada se vratila živjeti u Londonu.

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- Kada je živjela u Ujedinjenom Kraljevstvu, način na koji je razgovarala s kandidatima za poslove u kućanstvu bio je krajnje nepristojan. Kandidati bi dolazili na razgovor za poslove održavanja kuće ili sobarice, a praktički im je bilo zabranjeno razgovarati s njom - kazao je za PageSix izvor koji tvrdi da su kandidati morali predati životopis i zatim šutke stajati sa strane dok ih Markle pregledava.

- Predali bi životopis, a potom im je bilo rečeno da stanu sa strane, ne govore ništa i ne gledaju Meghan u oči dok bi ona sjedila i čitala njihov životopis. Ne bi im postavljala pitanja niti bi s njima vodila bilo kakav stvarni razgovor. Uzela bi si vremena da pročita životopis, odmjerila osobu od glave do pete i zatim joj jednostavno rekla da može otići - tvrdi izvor i dodaje kako je to opće poznato u krugovima kućnog osoblja.

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- Ljudi pamte kako se prema njima postupalo, a mnogi se sada jednostavno ne bi željeli dovesti u takvu situaciju i raditi za nju - kazao je izvor, a drugi dodao kako ljudi nemaju želju raditi za Meghan zbog priča koje kruže.

- Tijekom godina proširile su se priče o tome kakva Meghan može biti kao poslodavac i stekla je reputaciju osobe koja je vrlo omalovažavajuća i nepristojna prema osoblju - kazao je. Međutim, izvor blizak Meghan oštro je odbacio te tvrdnje i rekao za Page Six da su bivša zvijezda serije 'Suits' i njezin suprug 'uvijek postupali prema svom osoblju s poštovanjem i profesionalnošću'.

- Tvrdnja da je Meghan prema nekome bila nepristojna tijekom razgovora za posao kategorički je neistinita - dodao je insajder.