Kraljevska stručnjakinja tvrdi: Harry i Meghan trebali bi se ispričati za greške koje su učinili

Nakon povratka princa Harryja i Meghan Markle u Ujedinjeno Kraljevstvo, kraljevska stručnjakinja Jennie Bond izjavila je kako bi par trebao potražiti novi početak u odnosima s kraljevskom obitelji, no istaknula je da i Buckinghamska palača mora uložiti jednak napor.

Njihov povratak u kolovozu 2026. godine, nakon nekoliko godina života u Kaliforniji, ponovno je potaknuo rasprave o pomirenju i otvorio pitanje jesu li obje strane spremne priznati pogreške iz prošlosti.

Foto: Colombia Vice Presidency/REUTERS

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa vratili su se sa svoje dvoje djece, princom Archiejem i princezom Lilibet, no njihov povratak ne znači i povratak kraljevskim dužnostima. Oni ostaju privatne osobe, ali navodno traže jedinstveni aranžman koji bi im omogućio održavanje vidljivije veze s obitelji. U tom kontekstu, poziv na obostranu ispriku postaje ključan korak prema mogućem zacjeljivanju odnosa.

Poziv na obostranu ispriku

Kraljevska komentatorica Jennie Bond smatra kako bi isprika vojvode i vojvotkinje od Sussexa bila prikladna dok se pripremaju za novi život u Velikoj Britaniji. Iako je pozdravila njihov povratak i apelirala na Britance da "resetiraju" svoje stavove prema njima, isto je zatražila i od Harryja i Meghan, uputivši sličan poziv i kralju Charlesu III. Govoreći za Sky News, pozvala je na novi početak u odnosima i naglasila da bi obje strane trebale pokazati dobru volju.

Foto: Jennifer Gauthier

​- Isprika od strane Harryja i Meghan bila bi lijepa gesta jer su rekli i učinili stvari koje su bile duboko povrijedile. S druge strane, bilo bi dobro da dođe i do priznanja iz palače da su i oni možda mogli bolje postupiti - rekla je.

Čini se da su i Sussexi svjesni potrebe za takvim korakom. Početkom kolovoza 2026. godine pojavili su se izvještaji da je par pripremio nekoliko verzija isprike kralju Charlesu za "ogromnu bol" nanesenu tijekom posljednjih pet godina, što bi moglo biti uvod u smirivanje napetosti.

*uz korištenje AI-ja