Obavijesti

Show

Komentari 1
PODRŽAVA POVRATAK

Kraljevska stručnjakinja tvrdi: Harry i Meghan trebali bi se ispričati za greške koje su učinili

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Kraljevska stručnjakinja tvrdi: Harry i Meghan trebali bi se ispričati za greške koje su učinili
5
Foto: NATHALIA ANGARITA/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kraljevska komentatorica Jennie Bond smatra kako bi isprika vojvode i vojvotkinje od Sussexa bila prikladna dok se pripremaju za novi život u Velikoj Britaniji

Admiral

Nakon povratka princa Harryja i Meghan Markle u Ujedinjeno Kraljevstvo, kraljevska stručnjakinja Jennie Bond izjavila je kako bi par trebao potražiti novi početak u odnosima s kraljevskom obitelji, no istaknula je da i Buckinghamska palača mora uložiti jednak napor.

Njihov povratak u kolovozu 2026. godine, nakon nekoliko godina života u Kaliforniji, ponovno je potaknuo rasprave o pomirenju i otvorio pitanje jesu li obje strane spremne priznati pogreške iz prošlosti.

Foto: Colombia Vice Presidency/REUTERS

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa vratili su se sa svoje dvoje djece, princom Archiejem i princezom Lilibet, no njihov povratak ne znači i povratak kraljevskim dužnostima. Oni ostaju privatne osobe, ali navodno traže jedinstveni aranžman koji bi im omogućio održavanje vidljivije veze s obitelji. U tom kontekstu, poziv na obostranu ispriku postaje ključan korak prema mogućem zacjeljivanju odnosa.

OD MEGXITA OD VELIKOG POVRATKA Harry i Meghan opet doselili u Britaniju: Hoće li to biti novi početak ili je drama na pomolu?
Harry i Meghan opet doselili u Britaniju: Hoće li to biti novi početak ili je drama na pomolu?

Poziv na obostranu ispriku

Kraljevska komentatorica Jennie Bond smatra kako bi isprika vojvode i vojvotkinje od Sussexa bila prikladna dok se pripremaju za novi život u Velikoj Britaniji. Iako je pozdravila njihov povratak i apelirala na Britance da "resetiraju" svoje stavove prema njima, isto je zatražila i od Harryja i Meghan, uputivši sličan poziv i kralju Charlesu III. Govoreći za Sky News, pozvala je na novi početak u odnosima i naglasila da bi obje strane trebale pokazati dobru volju.

Britain’s Prince Harry and Meghan, Duchess of Sussex attend the Whistler Welcome Celebration during the Invictus Games
Foto: Jennifer Gauthier

​- Isprika od strane Harryja i Meghan bila bi lijepa gesta jer su rekli i učinili stvari koje su bile duboko povrijedile. S druge strane, bilo bi dobro da dođe i do priznanja iz palače da su i oni možda mogli bolje postupiti - rekla je.

LUKSUZAN LET Selidba sa stilom! Princ Harry i Meghan iskeširali su papreni iznos za let u Veliku Britaniju
Selidba sa stilom! Princ Harry i Meghan iskeširali su papreni iznos za let u Veliku Britaniju

Čini se da su i Sussexi svjesni potrebe za takvim korakom. Početkom kolovoza 2026. godine pojavili su se izvještaji da je par pripremio nekoliko verzija isprike kralju Charlesu za "ogromnu bol" nanesenu tijekom posljednjih pet godina, što bi moglo biti uvod u smirivanje napetosti.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Thompson je emotivnom porukom započeo koncert: 'Ovo izgovaram s velikim ponosom...'
ATMOSFERA S KONCERTA

FOTO Thompson je emotivnom porukom započeo koncert: 'Ovo izgovaram s velikim ponosom...'

Nakon prve pjesme nebo iznad Gospodarske zone obasjao je vatromet, a onda se prisutnima obratio i sam glazbenik. Pozdravio je njih, ali i 'ponosni grad'
FOTO Thompsonov koncert u Vukovaru u 200 fotografija
VELIKA FOTOGALERIJA

FOTO Thompsonov koncert u Vukovaru u 200 fotografija

Koncert Marka Perkovića Thompsona započeo je malo iza 20.30 h, a pjevača je dočekala mnogobrojna publika. Zajedno s njim pjevali su najveće hitove, a u jednom trenutku bio je i 'dron show'
Nevjerojatne scene iz Vukovara: Pogledajte nepregledne gomile prije Thompsonovog koncerta
FANOVI U DELIRIJU

Nevjerojatne scene iz Vukovara: Pogledajte nepregledne gomile prije Thompsonovog koncerta

Thompsonov nastup koncert zakazan je za 20 sati, a organizatori očekuju više od 100 tisuća posjetitelja. Gomila ljudi stigla je u Gospodarsku zonu u Vukovaru na koncert glazbenika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026