Meghan krši kraljevsko pravilo o politici: Kraljica će biti bijesna

<p>Supruga britanskog princa <strong>Harryja</strong> (35), <strong>Meghan Markle</strong> (39), prekršila je protokol o nemiješanju u politiku članova britanske kraljevske obitelji i pozvala na 'promjene' na predstojećim američkim predsjedničkim izborima.</p><p>Ona je to kazala na virtualnom ležernom okupljanju za prijavu na glasanje koje je organizirala skupina 'When We All Vote' kojom supredsjedaju bivša prva američka dama <strong>Michelle Obama</strong> (56) i glumac <strong>Tom Hanks </strong>(64) u želji da povećaju odaziv na izbore.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Svi znamo koji je ulog ove godine. Ja to znam i mislim da i svi vi to zasigurno znate. Svi ste mobilizirani i puni energije za promjene koje svi trebamo i zaslužujemo - rekla je Markle.</p><p>- Glasamo da bismo odali priznanje onima prije nas i zaštitimo one koji će doći nakon nas - jer to je ono što čini zajednicu i to je ono o čemu se radi na ovim izborima - dodala je.</p><p>Glumica nije izrijekom spomenula predsjednika <strong>Donalda Trumpa </strong>(74) koji će se na izborima suočiti s demokratom <strong>Joeom Bidenom </strong>(77) 3. studenoga.</p><p>Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa napustili su britanske kraljevske dužnosti ove godine i preselili se u Kaliforniju.</p>