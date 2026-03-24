IPAK NIŠTA OD PREKIDA SURADNJE?

Meghan Markle i princ Harry produciraju novu seriju...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Njihova produkcijska kuća Archewell Productions razvija dramsku seriju, čija će radnja biti smještena u Wellington na Floridi, gradić poznat kao globalni epicentar konjičkih sportova

Princ Harry i Meghan Markle, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa, najavili su novi projekt u sklopu svoje suradnje s Netflixom. Njihova produkcijska kuća Archewell Productions razvija dramsku seriju čija će radnja biti smještena u glamurozan i natjecateljski svijet profesionalnog pola, sporta koji je princu Harryju osobno vrlo blizak.

Radnja serije smještena je u Wellington na Floridi, gradić poznat kao globalni epicentar konjičkih sportova. Scenarij, koji potpisuje Francisca X. Hu, poznata po radu na serijama 'Dynasty' i 'Teacup', opisan je kao 'upstairs-downstairs' drama. Takav pristup sugerira da će se serija baviti ne samo životima bogatih vlasnika timova i igrača, nego i onih koji rade iza kulisa.

Foto: YouTube/screenshot/Borna Jaksic/PIXSELL

U središtu priče bit će turbulentni odnosi između dva suparnička polo tima i obitelji koje ih vode. Za produkciju su, uz Archewell Productions, zaduženi i iskusni televizijski kreatori Josh Schwartz i Stephanie Savage iz kuće Fake Empire, tim koji stoji iza kultnih tinejdžerskih drama poput 'Gossip Girl' i 'The O.C'., što daje naslutiti da gledatelje očekuje dinamična priča.

Novi projekt izravno je nadahnut dokumentarnom serijom 'POLO' iz 2024. godine, koju je također producirao princ Harry. Ta serija, opisana kao Harryjev 'strastveni projekt', pratila je stvarne timove i obiteljske dinastije tijekom natjecanja na U.S. Open Polo Championshipu u Wellingtonu. Iako je pružila rijedak uvid u ovaj elitni sport, prema izvještajima medija, nije uspjela privući širu publiku i emitirana je samo jednu sezonu.

Britain's Prince Harry and Meghan visit Colombia
Foto: NATHALIA ANGARITA/REUTERS

Najava nove serije dolazi u vrijeme kad su se u javnosti pojavile špekulacije o zategnutim odnosima između Sussexa i Netflixa. Dodatnu pažnju privukla je nedavna odluka streaming diva da prekine ulaganje u lifestyle brend Meghan Markle, 'As ever'. Ipak, čelnici Netflixa odlučno su demantirali glasine o bilo kakvom razdoru.

Bela Bajaria, direktorica sadržaja u Netflixu, nedavno je komentirala njihov odnos.

​- Ne vjerujte svemu što pročitate. Još uvijek imamo odnos s njima. Imamo filmove u razvoju, imamo nevjerojatan dokumentarac s njima. Ugovori se sklapaju i prekidaju cijelo vrijeme, ali raskidi mnogih drugih ugovora ne dobivaju toliku medijsku pažnju iz očitih razloga. Tu nema nikakve sočne priče - izjavila je Bajaria.

Ova serija dio je višegodišnjeg ugovora koji su Harry i Meghan potpisali s Netflixom, a u sklopu kojeg razvijaju i filmske adaptacije romana 'The Wedding Date' i 'Meet Me at the Lake'. Njihov dosad najuspješniji projekt za platformu ostaje dokumentarna serija 'Harry & Meghan' iz 2022., koja je zabilježila najgledaniji debi jedne dokumentarne serije u povijesti Netflixa.

Britain's Prince Harry and Meghan, Duchess of Sussex attend the Invictus Games, in Whistler
Foto: Jennifer Gauthier

