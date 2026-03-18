PREKIPJELO IM

Pukla suradnja? Netflixu je dosta Meghan i princa Harryja

Piše Stela Kovačević,
Foto: Jennifer Gauthier

Netflix je navodno umoran od 'ponavljanja iste priče o odlasku iz kraljevske obitelji'. Iako je dokumentarna serija 'Harry & Meghan' bila hit, drugi projekti nisu ispunili očekivanja

Čini se kako suradnja princa Harryja (41) i Meghan Markle (44) s Netflixom dolazi svom kraju. Daleko je od idealnog, što se očekivalo kada su potpisali ugovor vrijedan oko 45 milijuna funti. Raspoloženje u kompaniji navodno se promijenilo, a izvori tvrde kako je između njih definitivno gotovo.

Foto: Rafael Bossio

Nekoliko izvora tvrde kako je Netflix je navodno umoran od 'ponavljanja iste priče o odlasku iz kraljevske obitelji'. Iako je dokumentarna serija 'Harry & Meghan' bila hit, drugi projekti nisu ispunili očekivanja.

Posebno se spominje emisija 'With Love, Meghan', za koju izvori tvrde da je imala slabe rezultate, pa je Netflix, prema nekim tvrdnjama, počeo gubiti vjeru u bivše kraljevske članove'. Osim toga, Netflix nije bio zadovoljan intervjuom kojeg su Harry i Meghan dali Oprah Winfrey, kao i objava Harryjevih memoara 'Spare', jer su ti projekti izašli izvan Netflixove produkcije.

Navodno su i neki holivudski producenti i redatelji postali oprezni oko suradnje s njihovom produkcijskom kućom Archewell.

- Redatelji i producenti oklijevaju raditi s njima - tvrde izvori, a nekoliko projekata navodno je i otkazano.

Foto: Isabel Infantes

Pojavile su se i tvrdnje da je direktor Netflixa Ted Sarandos 'zasićen' suradnjom s parom, no Netflix je to demantirao i poručio da su takve tvrdnje 'apsolutno netočne'.

Harryjev i Meghanin odvjetnik također je to negirao.

- Te optužbe su potpuno lažne i obmanjujuće - rekao je Michael J. Kump.

