Meghan Markle ostavila Netflix u gubitku od 'milijun' dolara

Nakon manje od godinu dana suradnje, skupocjeni džemovi, čajevi i svijeće s potpisom vojvotkinje od Sussexa Meghan Markle, više se neće prodavati pod okriljem Netflixa, koji je sada, kako tvrde upućeni, prisiljen zbrajati gubitke.

Milijunski gubici i skladišta puna džemova

Prema tvrdnjama više izvora unutar kompanije, Netflix je ostao s neprodanim zalihama proizvoda u vrijednosti većoj od deset milijuna dolara. Problem viška robe postao je toliko akutan da je tvrtka navodno počela besplatno dijeliti proizvode svojim zaposlenicima samo kako bi oslobodila skladišni prostor. Uredi u Los Angelesu bili su preplavljeni staklenkama džema, svijećama i mješavinama za kolače.

​- Netflix je uložio milijune u ovaj posao i mislim da nikada nisu vidjeli povrat uloženog. Jednostavno su otpisali gubitak - izjavio je jedan zaposlenik za Page Six.

Neuspjeh brenda usko je povezan s katastrofalnom gledanošću prateće lifestyle serije 'With Love, Meghan. Nakon dvije sezone koje nisu uspjele privući značajniju publiku, božićni specijal krajem 2025. godine nije se uspio plasirati ni među tisuću najgledanijih naslova na platformi. Bez uspješne serije koja bi promovirala proizvode, komercijalni krah bio je neizbježan. Insajderi tvrde da je atmosfera unutar Netflixa dosegnula točku vrenja, a odnos s vojvotkinjom najbolje opisuje rečenica jednog od rukovoditelja: 'Gotovi smo'.

Službena priča protiv surove realnosti

Unatoč tmurnoj slici koju oslikavaju izvori, službena priopćenja zvuče znatno optimističnije. Glasnogovornik Netflixa izjavio je kako su 'ponosni što su odigrali ulogu u oživljavanju vizije Meghan Markle' te da je 'od početka bilo planirano da brend nastavi samostalno'. Sličnu poruku poslao je i tim brenda 'As Ever', navodeći kako su 'zahvalni na partnerstvu' i da je brend sada 'spreman stajati na vlastitim nogama'.

Međutim, malo tko u Hollywoodu vjeruje u ovu priču o planiranom osamostaljenju. Originalni ugovor Meghan i Harryja, vrijedan sto milijuna dolara, istekao je 2025. godine i nije obnovljen u istom opsegu. Umjesto toga, sveden je na znatno manje unosan 'first-look' ugovor, koji Netflixu daje samo pravo prvokupa na njihove nove projekte. Ovaj potez, zajedno s otkazivanjem suradnje na brendu, jasan je signal hlađenja odnosa.

'Poljubac smrti' za buduće poslove

Stručnjaci za brendiranje upozoravaju da bi ovaj neuspjeh mogao imati dugoročne posljedice za poslovne ambicije Meghan Markle. Eric Schiffer, predsjednik tvrtke Reputation Management Consultants, opisao je debakl kao 'samoubojstvo slavnog brenda u pregači od kašmira'.

​- Gubitak Netflixa za 'As Ever' brutalan je udarac jer je aureola skinuta, a ono što je ostalo izgleda kao još jedan neuspjeli pokušaj zgrtanja novca iz Montecita. Za Meghan je ovo 'poljubac smrti' za tezu da prestižni partneri u njoj i dalje vide neograničen potencijal - oštar je bio Schiffer.

Paralele s propalim ugovorom sa Spotifyjem iz 2023. godine neizbježne su, a u Hollywoodu se stvara percepcija da vojvoda i vojvotkinja teško ispunjavaju zadane ciljeve i da su zahtjevni za suradnju. Njihovi preostali projekti s Netflixom, poput adaptacija knjiga 'Meet Me at the Lake' i 'The Wedding Date', navodno su zapeli u produkcijskom limbu, što dodatno dovodi u pitanje budućnost njihove suradnje sa streaming gigantom.