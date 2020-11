'Meghan Markle je progovorila o gubitku bebe kako bi stala na kraj stigmi i sramu na tu temu'

Vojvotkinja od Sussexa izgubila je bebu u srpnju. To se, kako je rekla, dogodilo za vrijeme presvlačenja njihova prvorođenca Archieja, a bol je opisala kao oštar grč

<p><strong>Meghan Markle</strong> (39) je u kolumni za New York Timers prvi puta progovorila o gubitku bebe, temi koja je još uvijek svojevrsni tabu te su njezinu ispovijest u srijedu pozdravile razne udruge osnovane kao potpora obiteljima koje su izgubile dijete.</p><p>- Čestitam Meghan jer je imala hrabrosti podijeliti svoju priču s toliko ljepote i elokvencije - izjavila je<strong> Zoe Clark-Coates</strong>, dužnosnica udruge Mariposa Trust koja pomaže osobama koje su izgubile dijete.</p><p>- To je tema o kojoj se ne priča često - dodala je <strong>Clark-Coates</strong>, autorica knjige o tuzi i trudnoći.</p><p>Po njezinim riječima, svaki puta kada neka slavna osoba govori o gubitku bebu ili kada to bude tema neke televizijske serije, 'uočavamo veliko povećanje broja ljudi koji traže našu pomoć'.</p><p>Napisan u prvom licu, članak vojvotkinje opisuje patnju njezinog supruga <strong>Harryja</strong> (36) te njihovu zajedničku tugu i bol. Meghan i Harry su roditelji 18-mjesečnog <strong>Archieja</strong>.</p><p>Podaci udruge Tommy's, koja financira istraživanja o pobačaju i prijevremenom porodu, kažu da jedna od pet trudnoća završi pobačajem ili prijevremenim porodom, što je oko 250.000 takvih trudnoća godišnje u Velikoj Britaniji.</p><p><strong>Sophie King</strong>, primalja u toj udruzi, tvrdi da je pobačaj još uvijek tabu tema u društvu te da majke poput Meghan, koje su odlučile podijeliti svoje iskustvo, to rade kako bi stale na kraj stigmi i sramu.</p><p>Meghan Markle izgubila je bebu u srpnju. To se, kako je rekla, dogodilo za vrijeme presvlačenja njihova prvorođenca Archieja, a bol je opisala kao oštar grč. Harry i Meghan su u studenome prošle godine otišli živjeti u Kanadu, ali su se u ožujku preselili u SAD, u Los Angeles.</p>