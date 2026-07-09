Meghan Markle s djecom ipak stiže u Veliku Britaniju?

Iako se posljednjih dana pisalo da Meghan Markle zbog sigurnosnih razloga neće doputovati u Ujedinjeno Kraljevstvo s princem Archiejem i princezom Lilibet, čini se da su se planovi promijenili. Page Six sad piše da vojvotkinja od Sussexa ipak planira stići u London s djecom, ali da tijekom boravka neće imati javne obveze. Princ Harry u Britaniju je doputovao nekoliko dana ranije.

Sigurnost je već godinama najveći razlog zbog kojeg Harry ne želi dovesti obitelj u domovinu. Otkad su on i Meghan napustili kraljevske dužnosti i preselili se u Kaliforniju, Harry više nema automatsku policijsku zaštitu u Britaniji, a sud je ove godine odbio njegov zahtjev da mu je vrati.

Foto: Rafael Bossio

Izvor blizak paru rekao je za Guardian da Harry ne želi dovesti Archieja i Lilibet u Britaniju ako postoji mogućnost da ih od samog dolaska prate paparazzi. Upravo zato, tvrde izvori, i dalje traži način da obitelji osigura siguran boravak u domovini.

Harry navodno želi iskoristiti ovaj posjet kako bi Archie i Lilibet ponovno vidjeli djeda, kralja Charlesa III., koji se liječi od karcinoma. Izvori bliski kralju tvrde da je Charles svojim suradnicima poručio da pronađu vrijeme u njegovu rasporedu kako bi se susreo sa sinom, Meghan i unucima ako njihov dolazak bude moguć. Charles je Archieja vidio nekoliko puta dok su Harry i Meghan još živjeli u Britaniji, dok je Lilibet vidio samo jednom, tijekom proslave platinastog jubileja kraljice Elizabete II. 2022. godine.

Foto: Chris J. Ratcliffe

Princ Harry je ranije ovog tjedna sam stigao u Ujedinjeno Kraljevstvo. Prisustvovao je premijeri dokumentarnog filma 'Shoot the People' svog prijatelja Misana Harrimana. Dan kasnije saznao je da je izgubio tužbu protiv izdavača Daily Maila, Associated Newspapers Limited (ANL), kojeg je optužio za nezakonito prikupljanje informacija. Također je sudjelovao na događaju za promociju Invictus Games 2027., koje će se održati u Birminghamu.