Obavijesti

Show

Komentari 0
PROMJENA PLANOVA

Meghan Markle s djecom ipak stiže u Veliku Britaniju?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Meghan Markle s djecom ipak stiže u Veliku Britaniju?
6
Foto: Rafael Bossio
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Princ Harry je već u Britaniji, a Meghan bi mu se uskoro mogla pridružiti s Archiejem i Lilibet

Admiral

Iako se posljednjih dana pisalo da Meghan Markle zbog sigurnosnih razloga neće doputovati u Ujedinjeno Kraljevstvo s princem Archiejem i princezom Lilibet, čini se da su se planovi promijenili. Page Six sad piše da vojvotkinja od Sussexa ipak planira stići u London s djecom, ali da tijekom boravka neće imati javne obveze. Princ Harry u Britaniju je doputovao nekoliko dana ranije.

PONOVNI SUSRET? Kralj Charles želi opet vidjeti unuke: 'On će pronaći način!'
Kralj Charles želi opet vidjeti unuke: 'On će pronaći način!'

Sigurnost je već godinama najveći razlog zbog kojeg Harry ne želi dovesti obitelj u domovinu. Otkad su on i Meghan napustili kraljevske dužnosti i preselili se u Kaliforniju, Harry više nema automatsku policijsku zaštitu u Britaniji, a sud je ove godine odbio njegov zahtjev da mu je vrati.

Britain's Prince Harry and Meghan visit Colombia
Foto: Rafael Bossio

Izvor blizak paru rekao je za Guardian da Harry ne želi dovesti Archieja i Lilibet u Britaniju ako postoji mogućnost da ih od samog dolaska prate paparazzi. Upravo zato, tvrde izvori, i dalje traži način da obitelji osigura siguran boravak u domovini.

'SRETAN ŠTO SE VRATIO' Princ stigao u London: Dok čeka presudu protiv tabloida, Harry izašao na premijeru filma
Princ stigao u London: Dok čeka presudu protiv tabloida, Harry izašao na premijeru filma

Harry navodno želi iskoristiti ovaj posjet kako bi Archie i Lilibet ponovno vidjeli djeda, kralja Charlesa III., koji se liječi od karcinoma. Izvori bliski kralju tvrde da je Charles svojim suradnicima poručio da pronađu vrijeme u njegovu rasporedu kako bi se susreo sa sinom, Meghan i unucima ako njihov dolazak bude moguć. Charles je Archieja vidio nekoliko puta dok su Harry i Meghan još živjeli u Britaniji, dok je Lilibet vidio samo jednom, tijekom proslave platinastog jubileja kraljice Elizabete II. 2022. godine.

Trooping the Colour parade to honour Britain's King Charles on his official birthday in London
Foto: Chris J. Ratcliffe

Princ Harry je ranije ovog tjedna sam stigao u Ujedinjeno Kraljevstvo. Prisustvovao je premijeri dokumentarnog filma 'Shoot the People' svog prijatelja Misana Harrimana. Dan kasnije saznao je da je izgubio tužbu protiv izdavača Daily Maila, Associated Newspapers Limited (ANL), kojeg je optužio za nezakonito prikupljanje informacija. Također je sudjelovao na događaju za promociju Invictus Games 2027., koje će se održati u Birminghamu.

Britain's Prince Harry visits London
Foto: Isabel Infantes

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
DOZNAJEMO DETALJE Laura je divljala u autu, zamalo sletjeli s ceste, udarila policajku u glavu
EVO I KOLIKA JOJ KAZNA PRIJETI

DOZNAJEMO DETALJE Laura je divljala u autu, zamalo sletjeli s ceste, udarila policajku u glavu

Laura Prgomet divljala je u policijskom vozilu i umalo su sletjeli s ceste. Vrijeđala je policajce i napadala ih. Otprije je poznata policiji
DOZNAJEMO Bojan Bogdanović kupio je dva stana za 2 mil.€
DOBRA INVESTICIJA U ZAGREBU

DOZNAJEMO Bojan Bogdanović kupio je dva stana za 2 mil.€

Nadomak Muzeja suvremene umjetnosti naš košarkaš investirao je u novogradnju, a kako doznajemo, to mu nije jedino ulaganje u metropoli
Pogledajte sva modna izdanja Valentine Miletić: Voditeljica oduševila u elegantnom odijelu
'AMERICANA'

Pogledajte sva modna izdanja Valentine Miletić: Voditeljica oduševila u elegantnom odijelu

Voditeljica 'Americane' istaknula se svojim elegantnim modnim izdanjima u kojima su do sada prevladavale haljine, no jučer se odlučila za malu promjenu. Odjenula je elegantno bijelo odijelo koje joj je odlično pristajalo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026